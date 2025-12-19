முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மோதி பார்த்திடலாம்.. ஈரோடு கூட்டத்திற்கு பராசக்தி ரிலீஸ் தேதி மாற்றமா?

Advertiesment
பராசக்தி ரிலீஸ் மாற்றம்

Siva

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (16:43 IST)
சிவகார்த்திகேயனின் 25-வது திரைப்படமான 'பராசக்தி', முன்னதாக ஜனவரி 14-ம் தேதி வெளியாகவிருந்த நிலையில், தற்போது ஜனவரி 10-ம் தேதிக்கு அதிரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. 
 
நேற்று ஈரோட்டில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சித்ததை தொடர்ந்து, அதற்கு போட்டியாக ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் இந்த ரிலீஸ் தேதியை மாற்றியுள்ளதாக அரசியல் மற்றும் திரை வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்துடன் நேரடியாக மோத இப்படம் தயாராகிவிட்டது.
 
இப்படத்தின் பிரம்மாண்ட ஆடியோ வெளியீட்டு விழா ஜனவரி 3-ம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ளது. சிவகார்த்திகேயனின் திரைப்பயணத்தில் இது மைல்கல் என்பதால், அவர் பணியாற்றிய 24 இயக்குநர்களும் இவ்விழாவில் கௌரவிக்கப்பட உள்ளனர். 
 
தற்போது 2 மணி நேரம் 35 நிமிட நீளம் கொண்ட பீரியட் திரைப்படமாக 'பராசக்தி' செதுக்கப்பட்டுள்ளது. வள்ளுவர் கோட்டத்தில் இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள 1960களின் பிரம்மாண்ட செட் ஏற்கனவே பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 
 
இந்த பொங்கல் ரிலீஸ் மோதல் கோலிவுட்டில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திலீப் மீது புகார் கொடுக்காமல் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும்: மலையாள நடிகை..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos