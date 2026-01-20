திடீரென நயன்தாரா - திரிஷா சந்திப்பு.. துபாயில் நடந்தது என்ன?

தென்னிந்தியத் திரையுலகின் இரு பெரும் துருவங்களான நயன்தாரா மற்றும் திரிஷா ஆகியோர் துபாயில் சொகுசுப் படகில் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படங்கள் இணையதளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன.
நயன்தாரா தனது இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் எக்ஸ் பக்கங்களில் இந்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்து, 1996-ல் வெளியான 'காதல் தேசம்' படத்தின் புகழ்பெற்ற 'முஸ்தபா முஸ்தபா' பாடல் வரிகளை குறிப்பிட்டு திரிஷாவை டேக் செய்துள்ளார். கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நாயகிகளாக திகழும் இவர்கள், பொதுவெளியில் இதுபோன்று ஒன்றாக தோன்றுவது மிகவும் அரிதான ஒன்று என்பதால் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.
பல வெற்றிப்படங்களை கொடுத்து பிஸியாக இருக்கும் இந்த இரு 'லேடி சூப்பர் ஸ்டார்'களின் நட்பை கண்டு வியக்கும் ரசிகர்கள், இவர்கள் இருவரும் இணைந்து ஒரு திரைப்படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்பதே திரையுலக ஆர்வலர்களின் நீண்ட நாள் கனவாக உள்ளது.
போட்டி நிறைந்த சினிமா துறையில், சமகால நாயகிகள் இருவர் வெளிப்படுத்தும் இந்த அழகான தோழமை சமூக வலைதளங்களில் ஒரு 'பாசிட்டிவ்' அலையை உருவாக்கியுள்ளது.