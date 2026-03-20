சூர்யாதான் எனக்கு ரோல் மாடல்!.. நெகிழ்ந்து பேசிய சிரஞ்சீவி...

Advertiesment
siranjeevi
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (17:52 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (17:55 IST)
நடிகர் சூர்யா சினிமாவில் சம்பாதிக்க துவங்கியதும் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் என்கிற நிறுவனத்தை தொடங்கினார். அந்த நிறுவனம் மூலம் தமிழகமெங்கும் நல்ல மதிப்பெண்களை எடுத்து மேற்படிப்பு படிக்க முடியாமல் போன ஏழை, மாணவ மாணவிகளுக்கு உதவி செய்து வருகிறார்.

அகரம் பவுண்டேஷன் மூலம் பல இன்ஜினியர்களும், மருத்துவர்களும், மாவட்ட கலெக்டர்களும் உருவாகியிருக்கிறார்கள். பல வருடங்களாக சூர்யா இந்த சமூகசேவையை செய்து வருகிறார். சினிமாவில் தான் சம்பாதிக்கும் பணத்தில் குறிப்பிட்ட சதவீதம் அவர் இதற்காக ஒதுக்குகிறார்..

இந்நிலையில், தெலுங்கு நடிகர் சிரஞ்சீவி சூர்யாவை பாராட்டி பேசியிருக்கிறார். மக்கள் என்னிடம் காட்டும் அன்பே எனது மிகப்பெரிய பலம்.. அந்த அன்புக்கு சமூக சேவைகள் மூலம் உதவ வேண்டும் என்கிற எண்ணமே என்னை முன்னேற்றுகிறது.. கல்வி கிடைத்தால் வாழ்க்கை மாறும். அதனால் ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வி வழங்குவதுதான் என்னுடைய அடுத்த இலக்கு.நடிகர் சூர்யா துவங்கிய அகரம் அறக்கட்டளை மூலம் நடைபெறும் கல்வி சேவைகள்தான் என்னையும் சமூக சேவலை ஈடுபட தூண்டியது’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.

