சிம்பு - வெற்றிமாறன் படத்தின் பட்ஜெட் சிக்கல்கள்: படப்பிடிப்பு மீண்டும் தாமதம்

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில், நடிகர் சிம்பு நடிக்கவுள்ள புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மீண்டும் ஒருமுறை தாமதமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கு காரணம் படத்தின் பட்ஜெட் எதிர்பாராத விதமாக அதிகரித்துள்ளதுதான்.
முதலில் சிறிய அளவில் ஒரு செட் அமைக்கும் திட்டத்துடன் தொடங்கப்பட்ட தயாரிப்பு பணி, 20 கோடி ரூபாய் செலவை எட்டியதால் தயாரிப்பாளர் தாணு அதை நிறுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, லைவ் லொகேஷன்களில் படப்பிடிப்பை நடத்த சிம்பு யோசனை தெரிவித்தார். ஆனால், பொதுமக்களின் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் பிற நடைமுறை சிக்கல்கள் காரணமாக அந்த யோசனை கைவிடப்பட்டது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, படத்தின் பட்ஜெட் விளம்பரம் மற்றும் இதர செலவுகளையும் சேர்த்து சுமார் 140 கோடி ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளதால் தயாரிப்பாளர் பெரும் நெருக்கடியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இந்த படம் டேக் ஆப் ஆகுமா? அல்லது டிராப் ஆகுமா? என்பதை பொறுத்திருந்துட் ஹான் பார்க்க வேண்டும்.