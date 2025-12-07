முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மலேசியாவில் அஜித்தை சந்தித்த சிம்பு.. பரபரப்பு தகவல்..!

Advertiesment
அஜித்

Siva

, ஞாயிறு, 7 டிசம்பர் 2025 (09:15 IST)
நடிகர் அஜித்குமார் தற்போது மலேசியாவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் கார் பந்தய போட்டிகளில் பங்கேற்றிருக்கிறார். இந்த போட்டிகள் முடிந்தவுடன், அவர் தனது அடுத்த படத்தின் படப்பிடிப்பில் கலந்துகொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த நிலையில், அஜித் பங்கேற்ற ரேஸ் சர்க்யூட்டிற்கே நேரடியாக சென்று நடிகர் சிம்பு, அஜித்தை நேரில் சந்தித்துள்ளார்.
 
அஜித்தின் ரேசிங் அணியின் ஜெர்சியை அணிந்து, சிம்பு அவருக்கு தனது வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த புகைப்படங்களைப் பார்த்த ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.
 
அஜித் கார் ரேசிங்கில் வெற்றிபெற சிம்பு வாழ்த்தியதை தொடர்ந்து, இருதரப்பு ரசிகர்களும் இதனை சமூக வலைதளங்களில் கொண்டாடி வருகின்றனர். இது குறித்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரீ-ரிலீசாகும் படையப்பா.. ரஜினி ரசிகர்கள் உற்சாகம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos