முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிம்புவின் 42வது பிறந்த நாள்.. ‘அரசன்’ படத்தின் அட்டகாசமான போஸ்டர் வெளியீடு..!

Advertiesment
சிலம்பரசன் பிறந்தநாள்

Siva

, செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (10:49 IST)
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான சிலம்பரசன் இன்று தனது 42-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு ரசிகர்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துகளை குவித்து வருகின்றனர். 
 
இந்த சிறப்பான நாளில், வி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் சிம்புவின் 49-வது திரைப்படமான 'அரசன்' படத்தின் புதிய மற்றும் அதிரடி போஸ்டரை வெளியிட்டு ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது. இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகும் இத்திரைப்படத்தில், விஜய் சேதுபதி மற்றும் அனிருத் ரவிச்சந்தர் இணைந்து பணியாற்றுவது எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளது.
 
இந்த 'அரசன்' திரைப்படம் வெற்றிமாறனின் 'வட சென்னை' உலகத்துடன் தொடர்புடையது என்ற தகவல் சிம்பு ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நடிகர், இயக்குனர், பாடகர் மற்றும் நடனக் கலைஞர் என 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்துறை வித்தகராக சிம்பு திகழ்ந்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
மன்மதன்' முதல் 'வெந்து தணிந்தது காடு' வரை அவரது பரிணாம வளர்ச்சியை கொண்டாடும் வகையில் இந்தப் பிறந்தநாள் அமைந்துள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தனுஷ் படத்தில் மீண்டும் நாயகி ஆகும் சாய் பல்லவி.. பரபரப்பு தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos