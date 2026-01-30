ஏஆர் ரஹ்மான் சிறுபான்மையினர்.. ஜிவி பிரகாஷ் பெரும்பான்மையினரா? சீமான் கேள்வி

நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், சமீபத்திய மேடை பேச்சில் மதம் மற்றும் சிறுபான்மையினர்-பெரும்பான்மையினர் என்ற அரசியல் பாகுபாடு குறித்து எழுப்பியுள்ள கேள்விகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.
இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரகுமான் இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவர், ஆனால் அவரது அக்கா மகனான ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இந்து மதத்தை பின்பற்றுகிறார். இதை சுட்டிக்காட்டிய சீமான், "தாய்மாமன் சிறுபான்மையினர், ஆனால் மருமகன் பெரும்பான்மையினரா? ஒரே குடும்பத்திற்குள் இப்படி எப்படி பிரிக்க முடியும்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதேபோல், இசைஞானி இளையராஜா இந்துவாக இருக்கும்போது, அவரது மகன் யுவன் சங்கர் ராஜா இஸ்லாத்தை தழுவியுள்ளார். "அப்பா பெரும்பான்மையினர், ஆனால் மகன் சிறுபான்மையினரா?" என்ற அவரது தர்க்கரீதியான கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதத்தை வைத்து மக்களை பிரித்து பார்ப்பது இயற்கைக்கு மாறானது என்றும், ரத்த உறவுகளுக்குள் மதம் குறுக்கிட முடியாது என்றும் அவர் வாதிட்டார்.