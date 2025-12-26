முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஜனநாயகன் vs பராசக்தி.. தேர்தலுக்கு முன் திரையில் நடக்கும் ஒரு யுத்தமா?

ஜனநாயகன்

Siva

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (08:23 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தின் தற்போதைய வெப்பம் திரையரங்குகளுக்குள்ளும் ஊடுருவியுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக நடிகர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இது அவரது அரசியல் வருகைக்கான ஒரு 'பவர்ஃபுல்' கருவியாக பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு போட்டியாக, அடுத்த நாளே அதாவ்து ஜனவரி 10ஆம் தேதி சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் 'பராசக்தி' திரைப்படம் வெளியாகிறது.
 
'பராசக்தி' என்ற பெயர் வெறும் தலைப்பல்ல; அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அரசியல் எழுச்சி மற்றும் கலைஞர் கருணாநிதியின் அனல் பறக்கும் வசனங்களுக்கு அடையாளமான ஒரு வரலாற்று பிம்பம். தற்போதைய சூழலில், விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' உருவாக்கி வரும் அரசியல் அதிர்வுகளை சமாளிக்க, திமுக தனது பாரம்பரிய பிம்பத்தை மீண்டும் மக்கள் மத்தியில் விதைக்க இந்த பெயரை ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்துவதாக விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
சிவகாா்த்திகேயன் ஆளும் வர்க்கத்தின் ஆதரவு பெற்ற ஒரு மாற்று நட்சத்திரமாக முன்னிறுத்தப்படுவதும், ரெட் ஜெயண்ட் மூவீஸ் போன்ற நிறுவனங்களின் விநியோக தலையீடுகளும் இப்போட்டியை ஒரு நிழல் யுத்தமாக மாற்றியுள்ளன. இது வெறும் வசூல் வேட்டைக்கான மோதல் அல்ல; 'திமுக' மற்றும் விஜய்யின் 'டிவிகே' ஆகிய இரு தரப்புக்கும் இடையிலான நேரடி சித்தாந்த போர். 
 
திரையில் நடக்கும் இந்த யுத்தம், வரும் தேர்தலில் தரையில் நடக்கப்போகும் பெரும் மாற்றங்களுக்கு ஒரு முன்னோட்டமாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
Edited by Siva

