மகள் நிச்சயதார்த்தம் ஜாலியா போனாலும் சரண்யாவுக்கு இப்படியொரு வருத்தமா? போட்டுடைத்த கணவர்

சரண்யா

Bala

, வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (15:28 IST)
சில தினங்களுக்கு முன்புதான் நடிகை சரண்யா பொன்வண்ணனின் இரண்டாவது மகள் சாந்தினியின் நிச்சயதார்த்தம் குன்னூரில் நடைபெற்றது. மிக எளிமையான முறையில் அந்த நிச்சயதார்த்தம் நடந்து முடிந்தது. இந்த நிச்சயதார்த்தத்திற்கு நெருங்கிய உறவினர்கள் குடும்ப நண்பர்கள் இவர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர். தமிழ் சினிமாவில் சிறந்த குணச்சித்திர நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகை சரண்யா பொன்வண்ணன்.
 
இன்றைய தலைமுறை நடிகர்களுக்கு அம்மா என்றால் உடனே இயக்குனர்களின் தேர்வாக இருப்பது சரண்யா தான். அஜித் சூர்யா கார்த்தி தனுஷ் என அனைத்து முன்னணி நடிகர்களுக்கும் இவர் அம்மாவாக நடித்திருக்கிறார். தேசிய விருது வென்ற நடிகையும் கூட. நடிகையாக மட்டுமல்லாமல் சிறந்த பிசினஸ் வுமனாகவும் இயங்கி வருகிறார். சரண்யா பொன்வண்ணன் பேஷன் தொழிலில் முழு ஈடுபாட்டுடன் இருந்து வருகிறார்.
 
அதன் மூலம் ஏகப்பட்ட பெண்களுக்கு தொழிலும் கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார். சரண்யாபொனவண்ணனின் கணவரும் ஒரு சிறந்த நடிகர். கணவன் மனைவி இருவரும் சினிமாவில் முக்கிய இடத்தை தக்க வைத்திருந்தாலும் தன்னுடைய இரு மகள்களையும் சினிமா பக்கமே இவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை. தன்னுடைய இரு மகள்களையும் டாக்டருக்கு படிக்க வைத்து நல்ல முறையில் வளர்த்து ஆளாக்கியுள்ளனர்.
 
மூத்த மகளுக்கு திருமணமான நிலையில் தன்னுடைய இரண்டாவது மகளான சாந்தினிக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் தான் குன்னூரில் இவர்களுடைய திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. இந்த நிலையில் நடிகர் பொன்வண்ணன் சரண்யாவை பற்றி ஒரு தகவலை பகிர்ந்து உள்ளார். திருமணம் ஆனதிலிருந்தே சரண்யாவை நான் வாங்க போங்க என்றுதான் அழைத்து வருகிறேன்.
 
பெயர் சொல்லி கூட கூப்பிட்டதில்லை. ஆனால் சரண்யா ஏன் இப்படி கூப்பிடுகிறீர்கள். வா போ என்று கூப்பிட வேண்டியதுதானே என்று கேட்பார். சொல்லப் போனால் நான் இப்படி கூப்பிடுவது தான் சரண்யாவுக்கு இருக்கிற ஒரே வருத்தம். இதைப் பற்றி அவர் சொல்லாத நாளே கிடையாது. அது ஏனோ எனக்கு வேறு யாரையோ கூப்பிட்ட மாதிரி தோன்றும். அதனால் தான் இப்பொழுது வரை வாங்க போங்க என்றுதான் சரண்யாவை நான் அழைத்து வருகிறேன் என பொன்வண்ணன் கூறியுள்ளார்.

‘சிறகடிக்க ஆசை’ சீரியலில் நடித்த நடிகை திடீர் தற்கொலை.. குடும்ப பிரச்சனையா?

