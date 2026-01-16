முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
"சங்கராந்தி வைப்ஸ்".. கணவருடன் சமந்தாவின் புகைப்படம் வைரல்..!

சமந்தா ரூத் பிரபு

Siva

, வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (11:15 IST)
நடிகை சமந்தா இந்த ஆண்டு தனது மகர சங்கராந்தி பண்டிகையை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடியுள்ளார். 2025 டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி இயக்குனர் ராஜ் நிடிமோருவைத் திருமணம் செய்துகொண்ட சமந்தாவிற்கு, இது திருமணத்திற்கு பிறகான முதல் சங்கராந்தி ஆகும். ஜனவரி 15-ஆம் தேதி சமந்தா தனது கணவர் ராஜுடன் இருக்கும் அழகான புகைப்படம் ஒன்றைப் பகிர்ந்து, "சங்கராந்தி வைப்ஸ்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
 
அந்தப்புகைப்படத்தில், சமந்தாவும் ராஜும் சிவப்பு நிற பாரம்பரிய உடைகளை அணிந்து காரில் அமர்ந்திருக்கின்றனர். சமந்தா ஒரு வேடிக்கையான முகபாவனையுடன் ராஜுடன் செல்ஃபி எடுத்துக்கொண்டார். 
 
இவர்களது திருமணம் கோயம்புத்தூரில் மிக நெருக்கமான உறவினர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. முன்னதாக, ‘தி பேமிலி மேன் 2’ என்ற புகழ்பெற்ற வெப் சீரிஸில் இவர்கள் இணைந்து பணியாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது. வேர்ல்ட் பிக்கிள்பால் லீக் போட்டியின் போது இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக காணப்பட்டதில் இருந்தே இவர்களது காதல் குறித்த வதந்திகள் பரவத் தொடங்கின.
 
சமந்தாவின் அர்ப்பணிப்பை பாராட்டியுள்ள ராஜ், அவரை ஒரு "புத்தகப் புழு" என்றும் எதற்கும் கடினமாக தயாராகக் கூடியவர் என்றும் புகழ்ந்துள்ளார். சமந்தா இதற்கு முன்பு நடிகர் நாக சைதன்யாவை 2017-இல் திருமணம் செய்து, 2021-இல் பிரிந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
