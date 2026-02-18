முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தவறு செய்தவர்களை ஐயப்பன் சும்மா விட மாட்டார்.. நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான நடிகர் ஜெயராம் பேட்டி..!

Advertiesment
நடிகர் ஜெயராம்

Siva

, புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (08:45 IST)
சபரிமலை கோயில் தங்கம் திருட்டு தொடர்பான வழக்கில், பிரபல மலையாள நடிகர் ஜெயராம் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக ஆஜரானது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியான உன்னிகிருஷ்ணன் என்பவருடன் ஜெயராமுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக எழுந்த சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், ஏற்கனவே சென்னை மற்றும் கேரளாவில் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில், நேற்று கொச்சியில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் அவரிடம் மீண்டும் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
 
விசாரணை முடிந்து வெளியே வந்த ஜெயராம் செய்தியாளர்களிடம் ஆவேசமாக பேசினார். தான் ஒரு தீவிர ஐயப்ப பக்தன் என்று குறிப்பிட்ட அவர், "சபரிமலை விவகாரத்தில் ஊழல் நடந்திருந்தால், அதை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருவது ஒவ்வொரு மலையாளியின் கடமை. உண்மை வெளியே வருவதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியே. தவறு செய்த யாரையும் ஐயப்பன் சும்மா விட மாட்டார்" என்று தெரிவித்தார். 
 
தங்கம் திருட்டு புகாரில் ஒரு முன்னணி நடிகர் விசாரணைக்கு உள்ளாக்கப்படுவதும், அவர் ஐயப்பனை முன்னிறுத்தி பதிலளித்திருப்பதும் கேரள அரசியலிலும் திரையுலகிலும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் மீண்டும் உயிர் பெற்ற கோச்சடையான்.. மிரட்டல் டீசர் வெளியீடு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos