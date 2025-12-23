விஜய் ஒரு படமாவது அவருடன் பண்ணனும்னு ஆசைப்பட்டேன்.. எஸ்.ஏ.சி சொல்ற பிரபலம்

தமிழ் சினிமாவின் ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக இருப்பவர் விஜய். சினிமாவில் அவருடைய பயணம் என்பது மிக எளிதாக நடந்து விட்டது என்றாலும் அவருடைய இந்த அளவு புகழுக்கு காரணம் விஜயின் கடின உழைப்பும் முயற்சியுமே. ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய மகனை எப்படியாவது சினிமாவில் ஒரு நல்ல இடத்தில் கொண்டு போய் உட்கார வைக்க வேண்டும் என அவருடைய தந்தை எஸ் ஏ சந்திரசேகர் போராடாத நாள்களே கிடையாது.
விஜய் சினிமாவிற்கு வருவதற்கு முன்பே எஸ் ஏ சந்திரசேகர் ஒரு சிறந்த இயக்குனராக பிஸியான இயக்குனராக வலம் வந்தார். தன்னுடைய மகனும் தமிழ் சினிமாவில் அனைவராலும் போற்றப்படக்கூடிய ஒரு நடிகராக வரவேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய கனவாகவே இருந்தது. அதற்கு விஜய்யை விட பெரிய அளவில் போராடியவர் அவருடைய தந்தை. தொடர்ந்து விஜய் நடித்த படங்கள் சுமாரான வரவேற்பை பெரும்பொழுது விஜயை விட அதிக அளவு வருத்தப்பட்டது அவருடைய தந்தை எஸ் ஏ சந்திரசேகர்.
பல இயக்குனர்களிடம் விஜய்க்காக வாய்ப்புகள் கேட்டிருக்கிறார். அதைப்போல அரசியலிலும் அவர் கால் பதிக்க வேண்டும் என ஆசைப்பட்டதும் அவருடைய தந்தை தான். இதைப் பற்றி பிரபல நடிகர் தாமு ஒரு பேட்டியில் கூறும்போது கூட பத்ரி படத்தில் நடித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென விஜய் நான் சிஎம் ஆகணுமாம்பா என கூறினாராம். இதைக் கேட்டதும் தாமுவுக்கு ஷாக். என்னப்பா சொல்ற? என தாமு கேட்க, இல்ல என் அப்பா நான் சிஎம் ஆகணும்னு சொல்றாரு என கூறி இருக்கிறார்.
உங்க அப்பாவுக்கு ஆசையா இல்லை உனக்கு ஆசை இருக்கா என தாமு கேட்க இல்ல அவர்தான் சொல்றாரு என கூறி இருக்கிறார் விஜய். இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் தன்னுடைய மகனை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்ல எஸ்.ஏ சந்திரசேகரின் முயற்சியும் ஒரு காரணம். இந்த நிலையில் இன்று ஒரு விழாவில் எஸ்ஏ சந்திரசேகர் பேசும்பொழுது மேடையின் கீழே அமர்ந்திருந்த வெற்றிமாறனை பார்த்து விஜய் உங்களுடன் ஒரு படத்தில் பணியாற்ற வேண்டும் என நான் ஆசைப்பட்டேன். உங்களுக்கும் அந்த ஆசை இருந்திருக்கும் என வெற்றிமாறனை பார்த்து கூறினார்.
அதற்கு வெற்றி மாறனும் ஆம் என தலையை அசைத்தார். மேலும் எஸ்ஏ சந்திரசேகர் கூறும் பொழுது பாலு மகேந்திரா பற்றி குறிப்பிட்டார். அவர் எப்படிப்பட்ட நடைமுறை வாழ்க்கையைப் பற்றி மிகவும் சைலன்டான படங்களை எடுத்தார். ஆனால் அவரின் சீடரான வெற்றிமாறன் அதற்கு நேர் எதிராக ஆக்சன் படங்களில் இறங்கினார். அவருடைய ஆக்சன் படங்களிலும் ஒரு நடைமுறை வாழ்க்கை பற்றிய கதை இருக்கிறது. பாலு மகேந்திராவிற்கு பிறகு நான் பார்த்து ரசித்த இயக்குனர் வெற்றிமாறன் என எஸ் ஏ சந்திரசேகர் கூறியிருக்கிறார்.