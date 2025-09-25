முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தன் மார்க்கெட்டை விட பல மடங்கு செலவு செய்து ‘கில்லர்’ படத்தை உருவாக்கும் எஸ் ஜே சூர்யா!

சிம்பு

vinoth

, வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (13:06 IST)
ஒரு காலத்தில் தென்னிந்திய மொழிகளின் மோஸ்ட் வாண்டட் இயக்குனராக இருந்தவர் எஸ் ஜே சூர்யா. ஆனால் நடிப்பில் ஏற்பட்ட ஆர்வம் காரணமாக அவர் இயக்கத்தை விட்டார். நடிப்பில் அவருக்கு ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும் தற்போது தென்னிந்திய சினிமாவின் மோஸ்ட் வாண்டட் வில்லன் நடிகராக உள்ளார்.

கடைசியாக அவர் இசை என்ற படத்தை இயக்கி நடித்தார். அதன்பிறகு இயக்கத்துக்கு ஒரு பெரிய இடைவெளியை விட்டார்.  இந்நிலையில் எஸ் ஜே சூர்யா தான் வெகு நாட்களாக இயக்கவேண்டும் என ஆசைப்பட்ட கில்லர் படத்தினை தற்போது தொடங்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் பூஜை கடந்த மாதம் நடந்தது.

படத்தை கோகுலம் மூவிஸ் கோபாலன் தயாரிக்க ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். ப்ரீத்தி அஸ்ராணி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் பட்ஜெட் சுமார் 40 கோடி ரூபாய் என சொல்லப்படுகிறது. எஸ் ஜே சூர்யா வில்லனாக நடிக்கும் படங்கள் பெரிய அளவில் வசூல் செய்தாலும் கதாநாயகனாக நடித்த படங்கள் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதில்லை. கடைசியாக அவர் கதாநாயகனாக நடித்த ‘பொம்மை’ படம் கூட 6 கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தைக் கொடுத்ததாம். அதனால் இந்த படத்துக்கு 40 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் என்பது ரிஸ்க்தான் என்று திரைவட்டாரத்தில் கிசுகிசுக்கிறார்கள்.

