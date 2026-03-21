முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

திரையுலகில் தடம் பதிக்கும் பிரபுதேவாவின் மகன்: வைரலாகும் முதல் முதலாய் ஆல்பம்

பிரபுதேவா
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (11:34 IST) Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (11:35 IST)
இந்தியத் திரையுலகின் முன்னணி நடன இயக்குநரும் நடிகருமான பிரபுதேவாவின் மகன் ரிஷி தேவா, 'முதல் முதலாய்' என்ற  மியூசிக் வீடியோ ஆல்பத்தின் மூலம் தனது கலைப் பயணத்தை  தொடங்கியுள்ளார். தந்தையின் வழியைப் பின்பற்றி, இந்த ஆல்பத்தில் தனது சிறப்பான நடனத் திறமையையும் நடிப்பாற்றலையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
இந்த ஆல்பத்தில் ரிஷி தேவாவுடன்  நடிகை கைரா இப்பாடலில் நடனமாடி நடித்துள்ளார். ரவிச்சந்திரன் ஸ்ரீநிவாஸ் இப்பாடலுக்கு இசையமைத்து, பாடலை எழுதியுள்ளார். இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ்  இந்த பாடலைப் பாடியுள்ளார். இப்பாடலை ட்ரஸ்டினா ஐசக் இயக்கியுள்ளார். ஆர்.பி. குருதேவ் ஒளிப்பதிவு செய்ய, நடன அமைப்பை சுரேன் மேற்கொண்டுள்ளார். ரிஷி தேவா, ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள இந்த 'முதல் முதலாய்' வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. குறிப்பாக, நடனக் காட்சிகளில் ரிஷி தேவா அச்சு அசலாக தனது தந்தை பிரபுதேவாவைப் போலவே அசத்தியிருப்பதாக ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். 

இயக்குனர் அட்லி குடும்ப நிகழ்வில் விஜய்!.. வைரலாகும் வீடியோ!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

