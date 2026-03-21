திரையுலகில் தடம் பதிக்கும் பிரபுதேவாவின் மகன்: வைரலாகும் முதல் முதலாய் ஆல்பம்

Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (11:34 IST)
Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (11:35 IST)
இந்தியத் திரையுலகின் முன்னணி நடன இயக்குநரும் நடிகருமான பிரபுதேவாவின் மகன் ரிஷி தேவா, 'முதல் முதலாய்' என்ற மியூசிக் வீடியோ ஆல்பத்தின் மூலம் தனது கலைப் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். தந்தையின் வழியைப் பின்பற்றி, இந்த ஆல்பத்தில் தனது சிறப்பான நடனத் திறமையையும் நடிப்பாற்றலையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்த ஆல்பத்தில் ரிஷி தேவாவுடன் நடிகை கைரா இப்பாடலில் நடனமாடி நடித்துள்ளார். ரவிச்சந்திரன் ஸ்ரீநிவாஸ் இப்பாடலுக்கு இசையமைத்து, பாடலை எழுதியுள்ளார். இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இந்த பாடலைப் பாடியுள்ளார். இப்பாடலை ட்ரஸ்டினா ஐசக் இயக்கியுள்ளார். ஆர்.பி. குருதேவ் ஒளிப்பதிவு செய்ய, நடன அமைப்பை சுரேன் மேற்கொண்டுள்ளார். ரிஷி தேவா, ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள இந்த 'முதல் முதலாய்' வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. குறிப்பாக, நடனக் காட்சிகளில் ரிஷி தேவா அச்சு அசலாக தனது தந்தை பிரபுதேவாவைப் போலவே அசத்தியிருப்பதாக ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.