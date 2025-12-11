முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






லைகாவின் ‘லாக்டவுன்’ திரைப்படம் மீண்டும் ஒத்திவைப்பு.. அனுபமா ரசிகர்கள் சோகம்..!

Advertiesment
லாக் டவுன்

Mahendran

, வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025 (13:38 IST)
நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடிப்பில் உருவான 'லாக் டவுன்' திரைப்படத்தின் வெளியீடு மீண்டும் ஒருமுறை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், ஏ.ஆர். ஜீவா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படத்திற்கு என்.ஆர். ரகுநாதன் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தில் அனுபமா பரமேஸ்வரனுடன் நடிகர்கள் சார்லி, நிரோஷா, மஹானா சஞ்சீவி உள்ளிட்டோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
 
நீண்ட நாட்களாக வெளியீட்டிற்காக காத்திருந்த இந்தப் படம், முதலில் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர், டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று தேதியை படக்குழு மாற்றி கூறியது. 
 
தற்போது, லைகா நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிக்கை வெளியிட்டு, படத்தின் வெளியீடு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த தொடர்ச்சியான ஒத்திவைப்பால், தமிழ் சினிமாவின் பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான லைகா, சமீபத்திய முதலீட்டு இழப்புகளால் இத்தகைய முடிவுகளை எடுக்கிறதோ என ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

‘படையப்பா’ காமெடி மாதிரியே ரஜினி சட்டையை மாற்றி போட்ட நடிகர்! படப்பிடிப்பில் நடந்த சம்பவம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos