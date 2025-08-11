என்னைட் ட்ரோல் செய்யப் பணம் கொடுக்கப்படுகிறது…’நேஷனல் க்ரஷ்’ ராஷ்மிகா வேதனை!

கன்னட சினிமாவில் தனது நடிப்பு வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய ராஷ்மிகா தற்போது பேன் இந்தியா நடிகையாக உயர்ந்து கலக்கி வருகிறார். அடுத்தடுத்து பன்மொழிப் படங்களில் நடித்து ஹிட் கொடுத்து முன்னணி நடிகையாக மாறியுள்ள அவரை ரசிகர்கள் செல்லமாக நேஷனல் க்ரஷ் என அழைத்து வருகின்றனர். பாலிவுட்டில் அவர் நடித்த அனிமல் உள்ளிட்ட படங்கள் பெருவெற்றி பெற்றன.
தற்போது அவர் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களையும் தேர்வு செய்து நடிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். அந்த வகையில் இன்று இந்திய அளவில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக ராஷ்மிகா இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஆனால் அவர் தற்போது கன்னட திரையுலகை மதிக்காமல், அவமரியாதை செய்வதாக அவர் மீதுக் குற்றச்சாட்டும் உள்ளது.
இந்நிலையில் சமீபத்தையப் பேட்டி ஒன்றில் ராஷ்மிகா தெரிவித்துள்ள விஷயம் கவனம் ஈர்த்துள்ளது. அதில் “எனக்கு எதிராக சமூகவலைதளங்களில் ட்ரோல்கள் பரப்பப்பட பணம் செலவிடப்படுகிறது. என்னை வளரவிடாமல் தடுக்கப் பார்க்கிறார்கள். இது எனக்கு வருத்தத்தை அளிக்கிறது. என் மீது அன்பாக இல்லாவிட்டாலும், அமைதியாக இருங்கள். அதுவே எனக்குப் போதும்” எனக் கூறியுள்ளார்.