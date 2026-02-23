முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ராஷ்மிகாவின் பழைய காதலருக்கு திருமண அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா? என்ன சொல்கிறார் நண்பர்?

Rashmika Mandanna

Siva

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (19:11 IST)
நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா தங்களின் திருமணத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ள நிலையில், ராஷ்மிகாவின் பழைய உறவு குறித்த செய்திகளும் தற்போது மீண்டும் பேசப்படுகின்றன. 
 
ராஷ்மிகா தனது முதல் படமான 'கிரிக் பார்ட்டி' திரைப்படத்தில் நடித்தபோது, கன்னட நடிகர் ரக்ஷித் ஷெட்டியுடன் காதல் வயப்பட்டார். 2017-ல் இவர்கள் இருவருக்கும் கோலாகலமாக நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. ஆனால், ஒரு ஆண்டுக்கு பிறகு கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அந்த உறவு முறிந்தது.
 
திருமண முறிவுக்கு பின் ராஷ்மிகா மிகுந்த மனவேதனையில் இருந்தபோது, அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் விஜய் தேவரகொண்டா. குறிப்பாக 'கீதா கோவிந்தம்' மற்றும் 'டியர் காம்ரேட்' படப்பிடிப்பின் போது, ராஷ்மிகாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து யாரும் தவறாக பேசாமல் விஜய் தேவரகொண்டா மிகவும் பாதுகாப்பாக செயல்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. 
 
சமீபத்தில் ரக்ஷித் ஷெட்டியின் நண்பர் பிரமோத் ஷெட்டி கூறுகையில், ராஷ்மிகாவின் திருமணத்திற்கு தங்களுக்கு அழைப்பு வரவில்லை என்றும், ரக்ஷித் ஷெட்டி தனது பாதையில் வெற்றிகரமாக முன்னேறி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். பழைய கசப்பான நினைவுகளை தாண்டி ராஷ்மிகா - விஜய் ஜோடி புதிய வாழ்க்கையை தொடங்குவதை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

