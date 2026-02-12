முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருமணத்திற்கு தேதி குறித்த ராஷ்மிகா!.. கல்யாணம் எங்க நடக்குது தெரியுமா?..

Advertiesment
rashmika

Mahendran

, வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (19:42 IST)
தெலுங்கு சினிமாவில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர் ராஷ்மிகா மந்தனா. பல இளம் நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக இவர் நடித்திருக்கிறார். அதுவும் கடந்த சில வருடங்களாக இவர் நடிப்பில் வெளியாகும் படங்கள் ஆயிரம் கோடி வசூலை தாண்டுகிறது.

புஷ்பா 2, அனிமல் உள்ளிட்ட சில படங்கள் ஆயிரம் கோடி வசூலை தாண்டியது. எனவே இந்திய சினிமாவில் முக்கிய நடிகையாக ராஷ்மிகா மாறியுள்ளார். தமிழில் விஜயுடன் வாரிசு, கார்த்தியுடன் சுல்தான், தனுசுடன் குபேரா போன்ற படங்களில் நடித்திருக்கிறார்..

கடந்த சில வருடங்களாகவே நடிகர் விஜய தேவரகொண்டாவை காதலித்து வருகிறார் ராஷ்மிகா. சில நாட்களுக்கு முன்பு இருவருக்கும் நிச்சயதார்த்தமும் நடந்தது. இந்நிலையில் வருகிற 26ம் தேதி இவர்களின் திருமணம் ஜெய்ப்பூரில் நடக்கவிருக்கிறதாம்.

அதற்கான ஏற்பாடுகள் தடபுடலாக நடந்து வருகிறது.. இதையடுத்து திரைப் பிரபலங்கள் பலரும் ராஷ்மிகாவுக்கும்,. விஜய தேவரகொண்டாவுக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லி வருகிறார்கள்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மீண்டும் காமெடியில் இறங்கிய சந்தானம்!. அதுவும் ரஜினி படத்தில்!.. முக்கிய அப்டேட்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos