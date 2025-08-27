முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பாலியல் குற்றச்சாட்டு வழக்கில் பாடகர் வேடனுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கிய நீதிமன்றம்!

Vedan

vinoth

, புதன், 27 ஆகஸ்ட் 2025 (14:07 IST)
தன்னுடைய சுயாதீன ராப் பாடல்கள் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் வேடன் (ஹிராந்தஸ் முரளி). அதையடுத்து அவர் மஞ்சும்மெல் பாய்ஸ் திரைப்படம் மூலமாகப் பாடகராக அறிமுகமானார். அந்த படத்தில் அவர் பாடிய பாடல் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பைப் பெற்றது. கேரளா தாண்டி தமிழ்நாட்டிலும் அவர் பாடல்களுக்கு பெரியளவில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் கடந்த மாதம் அவர் மேல் பெண் மருத்துவர் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டை வைத்தார். திருமணம் செய்துகொள்ளலாம் எனக் கூறி பின்னர்  பாலியல் ரீதியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டதாக அந்த பெண் வேடன் மீது புகாரளித்தார். இதையடுத்து அவர் மேல் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு தலைமறைவாக உள்ள அவருக்கு லுக் அவுட் நோட்டீஸும் பிறப்பிக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் வேடன் சார்பில் முன் ஜாமீன் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் “ஒத்தக் கருத்துடன் இணைந்து இருவரும் வாழ்ந்தததாகவும், பின்னர் தனிப்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளால் பிரிந்த நிலையில் தன் மீது புகாரளித்துள்ளதாகவும்” தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்ற வேடனைக் கைது செய்ய இடைக்காலத் தடை விதித்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் அடுத்தகட்டமாக வேடனுக்கு கேரள உயர்நீதிமன்றம் முன் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது. மேலும் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் ஆகவேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

