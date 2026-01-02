முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
’துரந்தர்’ திரைப்படத்திற்கு வரி விலக்கு அளித்த முதல்வர்.. என்ன காரணம்?

துரந்தர் திரைப்படம்

Mahendran

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (17:29 IST)
நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான 'துரந்தர்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் புதிய சரித்திரம் படைத்து வருகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் 1000 கோடி ரூபாய் வசூலை நெருங்கியுள்ள இத்திரைப்படம், உலக அளவில் இதுவரை 1100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது. 
 
இந்தப் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து, லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தின் துணைநிலை ஆளுநர் இத்திரைப்படத்திற்கு 'வரி விலக்கு' அறிவித்துள்ளார்.
 
லடாக்கின் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் பகுதிகளில் இந்த படம் விரிவாக படமாக்கப்பட்டுள்ளதை பாராட்டிய ஆளுநர், லடாக்கின் அழகை உலகிற்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியதற்காக இயக்குநருக்கு தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
 
லடாக்கில் திரைப்பட பிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கவும், அதிக அளவிலான சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கவும் இந்த வரிவிலக்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

