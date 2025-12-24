முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியாவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய ‘அனிமல்’ திரைப்படம்.. ஜப்பான் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

Advertiesment
அனிமல் திரைப்படம்

Mahendran

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (15:40 IST)
சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர் நடிப்பில் வெளியாகி உலகளவில் ரூ.917 கோடி வசூலித்த 'அனிமல்' திரைப்படம், தற்போது ஜப்பானில் வெளியாக உள்ளது. 
 
தந்தை-மகன் இடையிலான சிக்கலான உறவை பேசும் இத்திரைப்படம், வரும் பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதி ஜப்பானிய திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் இப்படம் பல்வேறு விவாதங்களை ஏற்படுத்தினாலும், வசூல் ரீதியாகவும் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் பெரும் சாதனை படைத்தது.
 
குறிப்பாக, இப்படத்தின் பின்னணி இசை மற்றும் ஒலி வடிவமைப்புக்காக தேசிய விருதுகள் கிடைத்தன. ரன்பீர் கபூருடன் அனில் கபூர், ராஷ்மிகா மந்தனா, பாபி தியோல் மற்றும் த்ரிப்தி டிம்ரி ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். 
 
ஏற்கனவே இந்திய திரைப்படங்களுக்கு ஜப்பானில் நல்ல வரவேற்பு இருந்து வரும் நிலையில், 'அனிமல்' அங்குள்ள ரசிகர்களை ஈர்க்குமா என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இந்திய திரையுலகின் தற்போதைய ட்ரெண்ட் செட்டர் படமாக கருதப்படும் இது, சர்வதேச அளவில் தனது எல்லையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அட்லி தயாரிப்பில் விக்ராந்த் நடிக்கும் வெப்சீரீஸ்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos