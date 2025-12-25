முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வி.என்.ஜானகி ரமேஷ்கண்ணாவுக்கு முறைப்பொண்ணா? எம்ஜிஆருக்கும் இவருக்கும் இருந்த நெருக்கம்

Advertiesment
வி.என்.ஜானகி

Bala

, வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (14:32 IST)
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு காமெடியனாகவும் உதவி இயக்குனராகவும் இருப்பவர் ரமேஷ் கண்ணா. பிரெண்ட்ஸ் படத்தில் விஜய்க்கு நண்பனாக நடித்திருப்பார். அஜித்தின் பல படங்களில் இவர் நடித்திருக்கிறார். இவருடைய காமெடிக்கு என ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளமே இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் எம்ஜிஆரும் நானும் உறவுக்காரர்கள் என ஒரு புது விஷயத்தை பகிர்ந்து இருக்கிறார் ரமேஷ் கண்ணா.
 
 ரமேஷ் கண்ணாவின் அத்தை மகள் தான் வி என் ஜானகியாம். விஎன் ஜானகியின் அம்மாவும் ரமேஷ் கண்ணாவின் அப்பாவும் உடன் பிறந்தவர்களாம். அதனால் விஎன் ஜானகியின் தாய் மாமன் மகன்தான் நான் என ரமேஷ் கண்ணா கூறி இருக்கிறார். முன்பே வி.என்.ஜானகி பட்டு என்பவரை திருமணம் செய்திருந்தார். ஆனால் அந்த நபர் வெளியூர் வேலைக்கு சென்று இருந்த போது வேறொரு பெண்ணிடம் காதல் கொண்டு விஎன் ஜானகியை கைவிட்டு விட்டார்.
 
அப்போது விஎன் ஜானகிக்கு ஒரு மகன் இருந்துள்ளார். கணவனை இழந்து வாடிய வி என் ஜானகி கதையைக் கேட்டு உருகிதான் அவர் மீது காதல் கொண்டு எம் ஜி ஆர் வி என் ஜானகியை திருமணம் செய்திருக்கிறார். ஆனால் எம்ஜிஆர் சினிமாவிற்குள் நுழையும் போதே விஎன் ஜானகி சூப்பர் ஸ்டார் ஆக இருந்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் இருந்து பல படங்களில் நடித்து முதல் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் ஆக திகழ்ந்து உள்ளார் விஎன் ஜானகி.
 
 விஎன் ஜானகியை சினிமாவிற்குள் கொண்டு வந்ததற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் ரமேஷ் கண்ணாவின் அப்பாதானாம். அதாவது விஎன் ஜானகியின் தாய் மாமா. தாய் மாமாவின் கவனிப்பில் தான் வி.என். ஜானகி இருந்துள்ளார். அதனால் அவரிடம் பெண் கேட்டு எம்ஜிஆர் வந்துள்ளார். ஆனால் ரமேஷ் கண்ணாவின் அப்பா பெண் தர மறுத்துவிட்டார். ஏனெனில் விஎன் ஜானகி ஒரு லேடி சூப்பர் ஸ்டார் ஆக இருப்பதால் அவரின் புகழை வைத்து நாமும் சினிமாவில் உயர்ந்துவிடலாம் என்று நினைத்துதான் எம்ஜிஆர் விஎன் ஜானகியை திருமணம் செய்ய நினைக்கிறாரோ என எண்ணி எம்ஜிஆருக்கு பெண் தர மறுத்துவிட்டாராம்.
 
 ஆனால் அதன் பிறகு எம்.ஜி.ஆர் வி என் ஜானகியை திருமணம் செய்து கடைசி வரை அவருக்கு உண்டான மதிப்பையும் மரியாதையையும் கொடுத்துதான் வைத்திருந்தார் என ரமேஷ் கண்ணா ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார். வி எம் ஜானகியின் மகன் சுரேந்தர். அவரை தன் மகன் போல நல்ல முறையில் பாதுகாத்து வந்தாராம் எம்ஜிஆர். உலகத்தில் எம்.ஜி.ஆரால் சோறு ஊட்டி வளர்த்த ஒருவர் என்றால் அது சுரேந்தர் மட்டும்தான்.
 
 சுரேந்தருக்கு எம்ஜிஆர் அவருடைய கையாலேயே சாப்பாடு ஊட்டி வளர்த்து வந்தார். ஏனெனில் அவருக்கு மகன் கிடையாது. அதனால் சுரேந்தரை தன் மகன் போல பார்த்து வந்தார் எம்ஜிஆர் என ரமேஷ் கண்ணா கூறியுள்ளார். ஆனால் இதுவரைக்கும் நானும் எம்ஜி ஆரும் சொந்தக்காரங்க என்று நான் கூறியதே கிடையாது என ரமேஷ் கண்ணா அந்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையில் ரமேஷ்கண்ணாவின் அப்பாவுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கலாம் என வி.என். ஜானகியிடம் எம்ஜிஆர் கேட்டிருக்கிறார் .ஆனால் வி.என்.ஜானகிதான் வேண்டாம் என சொல்லியிருக்கிறாராம்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

'துரந்தர்' மாபெரும் வெற்றி எதிரொலி.. தமிழ் உள்பட 5 மொழிகளில் உருவாகும் 2ஆம் பாகம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos