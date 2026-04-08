முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

ராக்கா அப்டினா என்ன?.. ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் மிரட்டும் அட்லி - அல்லு அர்ஜுன்!...

BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (18:24 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (18:27 IST)
ராஜா ராணி திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் அட்லி. விஜயை வைத்து தெறி, மெர்சல், பிகில் ஆகிய மூன்று படங்களையும் இயக்கினார். இதன் காரணமாக பாலிவுட்டில் ஷாருக்கானை வைத்து படம் இயக்கும் வாய்ப்பு அட்லீக்கு கிடைத்தது. அப்படி அட்லி இயக்கிய ஜவான் திரைப்படம் உலகமெங்கும் 1300 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாரணை படைத்தது..

இந்த படத்திற்கு பின் யாரை வைத்து அட்லி படம் இயக்குவார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்த நிலையில் புஷ்பா பட ஹீரோ அல்லு அர்ஜுனோடு கைகோர்த்தார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. மேலும் இந்த படத்தின் கதை, திரைக்கதையை ஹாலிவுட் எழுத்தாளர்களுடன் இணைந்து உருவாக்கியிருக்கிறார் அட்லி. மேலும் இந்த படத்தில் நிறைய ஹாலிவுட் கலைஞர்கள் பணிபுரிகிறார்கள்.. அதோடு படமும் ஹாலிவுட் தரத்தில் உருவாகவிருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று காலை வெளியானது.. படத்திற்கு ராக்கா என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. அல்லு அர்ஜுன் பாதி மனிதன் பாதி ஓநாய் என்பது போல போஸ்டரை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள். ராக்கா என்றால் என்ன என்கிற கேள்வி ரசிகர்க்ள் மனதில் எழுந்திருக்கிறது. இது ஹிந்தியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சொல் என்கிறார்கள்.. ராக்கா என்றால் முழு நிலவு என அர்த்தமாம்.. அதாவது இரவில் முழு நிலவில் ஓநாயாக மாறும் வேடத்தில் அல்லு அர்ஜுன் நடித்திருக்கிறார் என்கிறார்கள்..

ஜனநாயகன் பற்றிய கேள்வி!.. ரஜினி கொடுத்த பதில்!.. தலைவர் வேறலெவல்!...

