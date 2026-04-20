முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

தலைவர் 173 இயக்குனர் யார்? அஸ்வந்த் மாரிமுத்துவா? சிபியா? - ராஜ் கமல் நிறுவனத்தின் அதிரடி முடிவு!

BY: webdunia
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (21:31 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (21:33 IST)
google-news
ரஜினிகாந்த் தனது நண்பர் கமல்ஹாசனுக்காக ஒரு படத்தில் நடித்து கொடுக்க முடிவெடுத்தார். தலைவர் 173 என்று அழைக்கப்படும் அந்த படத்தை  முதலில் சுந்தர்.சி இயக்குவதாக முடிவானது. இது குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பும் வெளிவந்தது. ஆனால் சில நாட்களிலேயே சுந்தர் சி அதிலிருந்து விலகினார். அவர் எதற்காக விலகினார் என்பது இப்போது வரை தெரியவில்லை. 
 
இதனை அடுத்து ரஜினியில் அந்த படத்தை டான் வெற்றி படத்தை இயக்கிய  சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. படப்பிடிப்பு துவங்க சில நாட்களே உள்ள நிலையில்  அவரும் விலகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து அதிகாரபூர்வ தகவல் எதுவும் வரவில்லை. ஆனால் சிபிக்கு பதில் டிராகன் வெற்றி பட இயக்குனர் அஸ்வந்த் மாரிமுத்து ஒப்பந்தம் செய்யப்படிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

ஆனால் ஒரு சிலரோ இல்லை சிபி படத்தில்  நீடிக்கிறார் என்றும்,  ரஜினி கூறிய கதையின் மாற்றங்களை செய்துகொண்டிருக்கிறார் என்றும் கூறுகிறார்கள் எது எப்படியோ ஒரு வேலை ரஜினி அஸ்வந்தை விரும்பினால் சிபியை நாம் வெளியேற்ற வேண்டாம், ஆவருக்கு  நமது நிறுவனத்தில் வேறு படம் ஒன்றை கொடுக்கலாம் என்று ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் முடிவெடுத்திருப்பதாக  கூறப்படுகிறது. 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பெல்ஜியம் கார் ரேஸில் 2ம் பரிசை வென்ற அஜித்தின் டீம்!.. தல செம மாஸ்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos