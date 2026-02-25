முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரஜினிக்கு அந்த நடிகர் மகனா? சோசியல் மீடியாவை கலக்கும் ‘ரஜினி 173’ பட அப்டேட்

Advertiesment
ஜெயிலர் 2
BY: BALA
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (18:08 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (18:11 IST)
google-news
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திற்கு பிறகு ரஜினி சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார். அது அவருக்கு 173 வது திரைப்படமாக இருக்கும்.இன்னொரு பக்கம் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி கமல் இணைந்து நடிக்கும்  திரைப்படத்தின் ப்ரோமோ சமீபத்தில் வெளியாகி ஒட்டுமொத்த இணையவாசிகளை மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. அந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரோமோ ரசிகர்களை மிகவும் கவர்ந்தது.

இந்த நிலையில் இன்று சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கும் ரஜினி 173 படத்தின் அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திற்கு பிறகு ரஜினி தொடர்ந்து பல படங்களில் கமிட்டாகி பிஸியாக இருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் எந்த இயக்குநரும் அவரை நெருங்க முடியாத வகையில் தன்னுடைய லைன் அப்பை பிசியாக வைத்திருக்கிறார் ரஜினி.
 
இந்த நிலையில் அடுத்து சிபிச் சக்கரவர்த்தி இயக்கும் படத்தை பற்றிய அப்டேட்டும் வெளியாகி உள்ளது. சமீபகாலமாக ரஜினியின் படங்களில் பிற மொழி நடிகர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. கூலி படத்தில் சௌபின் சாஹிர், ஜெயிலர் படத்தில் சிவராஜ் குமார், மோகன்லால் என மலையாள நடிகர்கள் பெரிய அளவு இடம் பிடித்திருந்தனர்.
 
இந்த நிலையில் அவருடைய 173 ஆவது படத்திலும் பிரபல மலையாள நடிகர் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவர் வேறு யாரும் இல்லை இயக்குனரும் நடிகருமான பஸில் ஜோசப். இவர் ரஜினிக்கு மகனாக அல்லது ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மின்னல் முரளி படத்தின் மூலம் உலகளவில் புகழ்பெற்றவர் பஸில் ஜோசப்.
 
ஏற்கனவே பராசக்தி படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இப்போது ரஜினியுடன் அவர் இணைவது அவருடைய திரை வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது. இவர்களுடன் நடிகை பிரியங்கா மோகன் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தலைவர் 173 படத்தில் ரஜினியின் மகனாக அந்த நடிகர்?!.. சும்மா களைகட்டுமே!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos