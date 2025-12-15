முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரஜினிகாந்தின் 'படையப்பா: மறுவெளியீட்டில் இத்தனை கோடி வசூலா? ’கில்லி’ வசூலை தாண்டுமா?

ரஜினிகாந்த்

Mahendran

, திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (18:15 IST)
நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 75வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரது பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான 'படையப்பா' தமிழகம் முழுவதும் பல திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டது.
 
ரசிகர்கள் சென்னையின் திரையரங்குகளில் பட்டாசு வெடித்து இந்த வெளியீட்டை கொண்டாடினர். மறுவெளியீட்டிலும் பல காட்சிகள் நிரம்பிய அரங்குகளாக ஓடியதால், இப்படம் கணிசமான வசூலை குவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
 
தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, 'படையப்பா' திரைப்படம் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்ட இரண்டு நாட்களிலேயே சுமார் ரூ.6 கோடி வரை வசூலித்ததாகக் கூறப்பட்டது. மேலும், இதுவரை இதன் மொத்த வசூல் ரூ.15 கோடி வரை எட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரையிடப்பட்ட போதிலும், இந்தப் படத்தின் வசூல் வெற்றி திரையுலகினரையும் ரசிகர்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஆனால் அதே நேரத்தில் ‘கில்லி’ மறுவெளியீட்டில் ரூ.50 கோடி வசூலித்த நிலையில் அந்த வசூலை தாண்டுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். 
 
Edited by Mahendran
 

