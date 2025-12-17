முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நேரம் பார்த்து காத்திருந்த ரஜினி! தட்டி தூக்கிட்டாருல.. யாரும் எதிர்பார்க்காத விஷயம்

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (12:25 IST)
50 ஆண்டுகளாக இந்த தமிழ் சினிமாவை தன் வசப்படுத்தியவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். யாருப்பா இந்த மனுஷன்? இவருக்கு இவ்ளோ மவுசா? என்று அவரது தோற்றத்தை பார்த்து கேட்கிற நபர்கள் கூட இருக்கிறார்கள். ஆனால் உருவத்தை வைத்து எடை போடாதே.. மோதிப்பாரு என்பதை போல இத்தனை ஆண்டுகாலம் யாருமே அசைக்க முடியாத ஒரு பில்லராக மாறி வருகிறார்.
 
இந்த நிலையில் சமீபத்தில்தான் ரஜினி அவருடைய 75வது பிறந்த  நாளை கொண்டாடினார். அவருடைய குடும்பத்துடன் திருப்பதி சென்று ஏழுமலையானை தரிசித்து இந்த வருட பிறந்த நாள் அவருக்கு மிகவும் சிறப்பாகவே அமைந்தது. அதோடு சினிமாவில் அவர் நுழைந்து 50 வருடம் முடிவடைந்த நிலையில் அவருடைய பிறந்த நாளின் போது படைப்பா படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.
 
படையப்பா படம் வெளியாகி 25 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் ரஜினி படையப்பா படத்தை எந்தவொரு சாட்டிலைட்டிற்கும் ஓடிடிக்கும் யூடியூப் சேனலுக்கும் கொடுக்காமல் இருந்தார். சரியான நேரம் பார்த்து ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டதாகவே பார்க்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமில்லாமல் இந்த ரீ ரிலீஸில் அதன் வசூல் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் அமைந்திருக்கிறது. ரஜினியின் கணக்குப்படி டிஸ்டிரிப்யூட்டர் போக 10 கோடி லாபம் கிடைக்கும் என்றுதான் ரஜினி எதிர்பார்த்தாராம்.
 
ஆனால் அதைவிட வசூல் செய்திருப்பதாகவே கூறப்படுகிறது. ஃபிரான்ஸில் இந்தப் படத்தை ஒளிபரப்பு செய்யும் திரையரங்குகளில் படத்தை பார்க்க ஆயிரம் பேர் வெளியில் கூடுவதையும் பார்க்கமுடிந்திருக்கிறது. அந்தளவுக்கு ஹவுஸ்ஃபுல்லாக படம் ஓடிக் கொண்டிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
 
இதில் இன்னொரு பிளஸ் என்னவெனில் ஆந்திராவில் புதியதாக வெளியான இரண்டு படங்களுமே எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை. கேரளாவிலும் வெளியான புதுப்படங்கள் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தவில்லை. அந்த நேரத்தில் படையப்பா படம் ரீ ரிலீஸ் செய்ததால் அது ரஜினிக்கு சாதகமாகவே அமைந்திருக்கிறது.
 

