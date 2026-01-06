முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கால்சீட் இல்லைன்னு சொன்ன ரஜினி! 23 நாட்களில் படத்தை முடித்து சூப்பர் ஹிட்டாக்கிய இயக்குனர்

ரஜினி
, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (17:00 IST)
தமிழ் சினிமாவில் இரு பெரும் ஆளுமைகளாக இருப்பவர்கள் ரஜினி மற்றும் கமல். இருவரும் சேர்ந்து பல படங்களில் இணைந்து நடித்திருக்கின்றனர். ஆரம்ப காலங்களில் அதாவது ரஜினி சினிமாவில் நுழையும் பொழுது கமலுடன் இணைந்து நடித்தார். அதன் பிறகு ரஜினியும் கமலும் இணைந்து ஒரு முடிவை எடுத்தனர்.
 
 இனிமேல் நாம் இருவரும் சேர்ந்து நடிக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வந்துவிட்டது. எனக்கு ஒரு மார்க்கெட் வந்து விட்டது. அதனால் இருவரும் தனித்தனியாக படங்களில் நடித்துக் கொள்ளலாம் என முடிவெடுக்க ஆடு புலி ஆட்டம் திரைப்படம் தான் அவர்கள் சேர்ந்து நடித்த கடைசி திரைப்படம்.
 
 இந்த நிலையில் எஸ்பி முத்துராமன் ரஜினியையும் கமலையும் பற்றி ஒரு தகவலை பகிர்ந்து உள்ளார். ஆடு புலி ஆட்டம் திரைப்படத்தை இருவரையும் வைத்து எடுத்தேன். அதன் பிறகு கமல் என்னிடம் வந்து இனிமேல் ரஜினியுடன் சேர்ந்து நடிக்க வேண்டாம் என்ற ஒரு முடிவெடுத்திருக்கிறேன். தனித்தனியாகவே படத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னதாக முத்துராமன் கூறினார்.
 
 அப்படி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் தான் முரட்டுக்காளை மற்றும் சகலகலா வல்லவன். அது மட்டும் அல்ல முரட்டுக்காளை திரைப்படம் ஏவிஎம் நிறுவனத்தின் மூலம் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம். அது ரஜினி முதன்முதலாக ஏவிஎம் நிறுவனத்துடன் இணைந்து பணியாற்றிய திரைப்படம்.
 
 அந்தப் படம் பெரிய அளவில் சூப்பர் ஹிட் ஆனது. ஏவிஎம் நிறுவனத்திற்கும் பெரிய வசூலை வாரி இறைத்தது. இந்த பக்கம் சகலகலா வல்லவன் திரைப்படமும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். சகலகலா வல்லவன் திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு ரஜினி மிகவும் பாராட்டினார். அதன் பிறகு பஞ்சு அருணாச்சலம் மிகவும் சிக்கலில் இருந்தார். அப்போது ரஜினியிடம் பஞ்சு அருணாச்சலத்தின் பிரச்சினையை கூறி அவருக்காக நீ ஒரு படம் பண்ணி தர வேண்டும் என கேட்டேன்.
 
 ஆனால் ரஜினி என்னோட கால்ஷீட் உங்களுக்கு தெரியும். நான் மிகவும் பிசியாக இருப்பதினால் இந்த லிஸ்டில் இன்னொரு படத்தை புதுசாக சொருக முடியாது என்று சொன்னார். வேண்டுமென்றால் 10 நாள் கால்சீட்  தருகிறேன். கேமியோ ரோல் மாதிரி நடித்து கொடுக்கிறேன்  என ரஜினி கூறினார்.
 
 கேமியோ ரோல் வேண்டாம். நீ அப்படி நடித்தால் ரஜினி வந்து வந்து போனார் என்ற ஒரு பேச்சு தான் விநியோகஸ்தர்கள் மத்தியில் அடிபடும். அப்படி இருந்தால் விநியோகஸ்தர்கள் படத்தை வாங்க மாட்டார்கள். நீ பத்து நாள் சொல்ற. அதோடு சேர்த்து 25 நாள் எனக்கு கால்ஷீட் கொடு. நான் அதற்குள் ஒரு படத்தை முடித்து விடுகிறேன் என்று கூறினேன்.
 
 ஆனால் ரஜினிக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை. ஆனால் படப்பிடிப்பு சென்னையில் இல்லை. வெளியூரில் என்று நான் சொன்னேன். ஏனெனில் சென்னையில் வைத்து எடுத்தால் 25 நாட்களுக்குள் ரஜினியை வைத்து படம் பண்ண முடியாது. அதனால் வெளியூரில் வைத்து 23 நாட்களில் படத்தை எடுத்து முடித்தேன். அந்த படம் தான் குரு சிஷ்யன். அது பெரிய அளவில் வெற்றி அடைந்தது.ரஜினி யை பொருத்தவரைக்கும் தயாரிப்பாளர்கள் பல பேரின் கஷ்டத்தை அவர் தீர்த்து வைத்தவர். இப்போது வரை அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என எஸ்பி முத்துராமன் இந்த தகவலை ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

விஜய்யின் ‘சுறா’ உள்பட பல படங்கள் நடித்த நடிகர் காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்..!

