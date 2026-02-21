ரஜினி கமல் இணையும் புதுபடம்!. வெளியானது புரமோ வீடியோ!..

80களில் ரஜினியும், கமலும் இணைந்து 10க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக இணைந்து நடித்தனர். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் தனியாக பிரிந்து விட்டனர்.. அதன்பின் கடந்த 40 வருடங்களுக்கு மேல் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து எந்த திரைப்படத்திலும் நடிக்கவில்லை..
எனவே அது எப்போது நடக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். 40 வருடங்களுக்கு பின் இப்போது அது சாத்தியமாகி இருக்கிறது. நெல்சன் இப்போது இயக்கவுள்ள புதிய படத்தில் ரஜினியும், கமலும் இணைந்து நடிக்கவுள்ளார்கள். இந்த படத்தை உதயநிதியின் ரெட்ஜெயண்ட் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளது. அனிருத் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்து வருகிறார்.
இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் புரமோ வீடியோவை தற்போது படக்குழு வெளியிட்டிருக்கிறது.. ரஜினியும் கமலும் ஸ்டைலாக நடந்து வந்து காரில் அமர்ந்து அங்கிருந்து வேகமாக கிளம்பி செல்வது போல இந்த புரோமோ வீடியோவை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.
ரஜினி தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு பின் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடித்துவிட்டு அதன்பின் கமலுடன் அவர் இணைந்து நடிப்பார் எனத் தெரிகிறது..