37 ஆண்டுகால 'ராஜாதி ராஜா' ஆதிக்கம்: இன்றும் குறையாத ரஜினியின் அந்த 'கிளாஸ்' மற்றும் 'மாஸ்'!

Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (15:58 IST)
Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (16:01 IST)
"ராஜாதி ராஜா ராஜகுலோத்துங்க..." - இந்த வரிகளைக் கேட்டாலே இன்றும் 80ஸ் மற்றும் 90ஸ் கிட்ஸ்களின் கால்கள் தானாக ஆட்டம் போடும். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் திரைப்பயணத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் புரட்சியை ஏற்படுத்திய 'ராஜாதி ராஜா' வெளியாகி இன்றுடன் 37 ஆண்டுகள் (மார்ச் 4, 1989 - மார்ச் 4, 2026) நிறைவடைகிறது.
இரண்டு முகம்.. ஒரே ஒரு ரஜினி!
ஒரே படத்தில் இரண்டு ரஜினிகளைப் பார்ப்பதே ரசிகர்களுக்குப் பெரிய விருந்து. அதில் ஒருவர் செம ஸ்டைலான, கோட்-சூட் போட்ட 'ராஜா'. இன்னொருவர் எதார்த்தமான, லூட்டி அடிக்கும் 'சின்னராசு'. இந்த இரண்டு கதாபாத்திரங்களுக்கு இடையே ரஜினி காட்டிய அந்த உடல்மொழி மாற்றம் தான் இந்தப் படத்தின் வெற்றி ரகசியம்.
அன்று முதல் இன்று வரை 'ரிப்பீட் மோட்' பாடல்கள்!
இசைஞானி இளையராஜாவின் இசை இந்தப் படத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய முதுகெலும்பு.
"மாமா உன் பொண்ணக் குடு..." - கல்யாண வீடுகளில் இன்றும் தவிர்க்க முடியாத பாடல்.
"மீனம்மா மீனம்மா..." - மெலடி பிரியர்களின் எக்காலத்திற்குமான சாய்ஸ்.
"வா வா மச்சானே..." - ரஜினியின் எனர்ஜிக்குத் தீனி போட்ட பாடல்.
நதியா - ராதா: அந்த காலத்து கலர்ஃபுல் மேஜிக்!
இயக்குநர் ஆர்.சுந்தர்ராஜன் இந்தப் படத்தை மிக வண்ணமயமாக செதுக்கியிருப்பார். நதியாவின் அந்த ஃபேஷன் சென்ஸ் மற்றும் ராதாவின் துடிப்பான நடிப்பு என படம் முழுக்க ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நிறைந்திருக்கும்.
ஏன் இன்றும் இந்தப் படம் ஸ்பெஷல்?
இன்று பல நூறு கோடி பட்ஜெட்டில் படங்கள் வந்தாலும், ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் சினிமா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு 'ராஜாதி ராஜா' ஒரு சிறந்த பாடம். ஆக்ஷன், காமெடி, சென்டிமென்ட் என அனைத்தும் சரியான விகிதத்தில் கலந்த ஒரு 'கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ்'.
37 ஆண்டுகளைக் கடந்தாலும், அந்தத் தலைவன் நடந்து வரும் ஸ்டைலும், "ராஜாதி ராஜா" என அதிரும் பிஜிஎம்-மும் தமிழ் சினிமாவின் பொற்கால நினைவுகள்!