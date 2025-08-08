முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
லாரன்ஸ் மற்றும் அவர் சகோதரர் நடிப்பில் உருவாகும் புல்லட்… டீசர் எப்படி?

ராகவா லாரன்ஸ்

vinoth

, வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (14:03 IST)
ராகவா லாரன்ஸ் சகோதரர் எல்வின் ஹீரோவாக நடிக்கும் புல்லட் திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெளியானது. அருள்நிதி நடித்த டைரி என்ற திரைப்படத்தை இயக்கிய இன்னாசி பாண்டியன் இந்த படத்தை இயக்க, பைவ் ஸ்டார் கதிரேசன் தயாரிக்கிறார். சாம் சி எஸ் இசையமைக்கிறார்.

இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான வேடத்தில் ராகவா லாரன்ஸ் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை, திருநெல்வேலி மற்றும் பொள்ளாச்சி ஆகிய பகுதிகளில் நடந்த நிலையில் படப்பிடிப்பு நிறைவுபெற்று தற்போது போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில் இன்று படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது. அடுத்தடுத்து அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் ஒரு புல்லட் தொடர்பாக நடக்க அதை விசாரிக்கும் போலீஸ் அதிகாரியாக ராகவா லாரன்ஸ் நடித்துள்ளார். லாரன்ஸின் வழக்கமான மசாலா பாணியில் (ஸ்லோமோஷனில் ஒரே அடியில் ஸ்டண்ட் கலைஞர்களை துவம்சம் செய்வது) லேசாக அமானுஷ்ய த்ரில்லர் தூவி உருவாக்கப்ப்ட்டுள்ளது டீசர்.  இடையிடையே பன்ச் வசனங்களை பேஸ் குரலில் பேசி டீசரை உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த டீசர் மோசமாக இல்லாவிட்டாலும் படத்தைப் பார்க்கும் ஆவலைத் தூண்டும் விதமாகவும் இல்லை என்பதுதான் சோகம்.


நஷ்டத்தை நோக்கி விஜய் தேவரகொண்டாவின் ‘கிங்டம்’… விற்பனை ஆகாத சேட்டிலைட் உரிமை!

