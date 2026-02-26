அவனால என் வாழ்க்கையே போச்சு! பாக்யராஜ் குறித்து வருத்தப்பட்ட ஆர்.சுந்தர்ராஜன்

Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (14:08 IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (14:10 IST)
திரைக்கதை மன்னன் என சினிமாவில் போற்றப்படும் நடிகர் பாக்கியராஜ். இவருக்கு இந்த பட்டத்தை வழங்கியவர் இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்தர். தன்னுடைய தனித்துவமான வசனத்தாலும் எதார்த்தமான நடிப்பாலும் இன்றுவரை ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார். நடிப்பு மட்டுமல்லாமல் இயக்கம், வசனம், திரைக்கதை, இசை என அத்தனை துறைகளிலும் இவர் கால் பதிக்காத இடங்களே இல்லை. உண்மையிலேயே ஒரு சகலகலா வல்லவராக கே. பாக்யராஜ் இருந்துள்ளார். இவருடைய திரை கதைக்கு ஈடு இணை ஏதும் இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு இவர் தடம் பதித்திருக்கிறார்.
பாரதிராஜாவிடம் உதவியாளராக பணிபுரிந்தார் பாக்யராஜ். 16 வயதினிலே படத்தில் தான் இவர் உதவி இயக்குனராக சேர்ந்தார். அதன் பிறகு தொடர்ந்து பாரதிராஜா படங்களில் வசனகர்த்தாவாக பணியாற்றினார். இந்த நிலையில் இயக்குனர் ஆர் சுந்தராஜ், பாக்யராஜுக்கும் தனக்கும் இருந்த நட்பு பற்றியும் ஏன் நாங்கள் பிரிந்தோம் என்பது பற்றியும் ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார். சென்னைக்கு வருவதற்கு முன்பு சொந்த ஊரில் இருவருமே பக்கத்து பக்கத்து கிராமத்தில்தான் வசித்து வந்தார்களாம். ஒரே பள்ளியில் படித்தவர்களாம். அதன் பிறகு சினிமாவில் நுழையலாம் என நினைத்து இருவரும் சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.
சுந்தராஜை பொறுத்தவரைக்கும் பாக்யராஜ் இயக்குனர் ஆகிவிட்டால் நாமும் இயக்குனராகி விடலாம் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருந்திருக்கிறார். அதாவது அவர் எந்த படத்தில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் தன்னையும் சேர்த்து அழைத்துக் கொண்டு போவான் என்று தான் இவர் மனதில் நினைத்திருந்தாராம். ஆனால் இதை வெளிப்படையாக இருவருமே இதைப்பற்றி பேசிக் கொண்டதே இல்லையாம். ஒரு சமயம் இருவரும் ஹோட்டல் அறையில் இருக்கும் பொழுது 16 வயதினிலே படத்திற்கு பாரதிராஜாவுக்கு ஒரு உதவியாளர் தேவைப்படுகிறது என தூயவன் வந்து சொல்ல நம் நண்பர் போகட்டும் என சுந்தராஜ் பாக்யராஜிடம் சொல்ல பாக்கியராஜும் பாரதிராஜாவிற்கு உதவியாளராக போயிருக்கிறார்.
அந்த படத்தில் இருந்து தொடர்ந்து நான்கு படங்களில் பாரதிராஜாவுக்கு உதவியாளராக பணிபுரிந்தாராம். எப்படியும் அவன் இயக்குனரானால் நாமும் இயக்குனராகி விடலாம் என்று தான் அப்போது வரை நினைத்திருந்திருக்கிறார். அதன் பிறகு புதிய வார்ப்புகள் படத்தில் ஹீரோவானாராம். இது சுந்தர்ராஜுக்கு ஒருவித மனக்கசப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இவனை நம்பி இவ்வளவு நாட்கள் இருந்தோம். அவன் ஹீரோவாகி விட்டான். நாம் இப்படியே இருக்கிறோமே. அவனால் என் வாழ்க்கையே போய் விட்டது என்று அந்த நேரத்தில் தனக்கு தோன்றியதாக சமீபத்திய ஒரு பேட்டியில் சுந்தராஜ் கூறியுள்ளார்.
ஆனால் இதைப்பற்றி பாக்யராஜ் என்ன சொல்வார் என எனக்கு தெரியாது. அவருடைய கருத்தை அவர் பதிவு செய்யட்டும். என்னுடைய வருத்தத்தை நான் கூறுகிறேன். புதிய வார்ப்புகள் படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு வரும் பொழுது கூட அன்று சுந்தராஜிடம் உன்னை விட்டு நான் போவேனா என்று தான் பாக்கியராஜ் கூறிக் கொண்டிருந்தாராம். ஆனால் அன்று இரவே பாக்யராஜ் கிளம்பி விட்டாராம். அதன் பிறகு சுந்தராஜுக்கு பாக்யராஜிடம் இருந்து ஒரு கடிதம் வந்துள்ளது. அதில் நான் அடுத்த படத்தை இயக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உன்னை கூப்பிடுகிறேன் என மூன்று பக்க அளவிற்கு அந்த கடிதத்தை எழுதி அனுப்பியுள்ளார்.
சுந்தர்ராஜ் பதிலுக்கு இன்லேண்ட் கவரில் நடு பக்கத்தில் நன்றி என்று மட்டும் எழுதிவிட்டு அதை அனுப்பி இருக்கிறார். அதுதான் நானும் பாக்கியராஜும் கடைசியாக பேசிக்கொண்ட வார்த்தை என சுந்தராஜ் கூறினார். அதன்பிறகு பாக்கியராஜ் நடிப்பில் வெளிவந்த ஒரு படத்தை பார்ப்பதற்கு சுந்தர்ராஜுக்கு வாய்ப்பு வந்திருக்கிறது. அப்போது சுந்தரராஜிடம் இரண்டு பைசா தான் இருந்ததாம். நண்பர் படத்தை பார்த்தால் அன்று பட்டினி, பார்க்காவிட்டால் அவன் படத்தை பார்க்கலையே அப்படின்னு ஒரு வருத்தம். அதனால் படத்தை பார்த்து விடுவோம் என அந்த படத்தை பார்த்தாராம் சுந்தராஜ்.
பார்த்துவிட்டு நான் அப்படியே மெய் சிலிர்த்து உட்கார்ந்து விட்டேன். பரவாயில்லை நாம் இல்லை என்றாலும் நம் நண்பன் ஜெயித்து விட்டான் என எனக்கு தோன்றியது என நினைத்து வெளியே வந்தாராம் சுந்தரராஜ். அப்போது பாக்கியராஜ் சுந்தராஜை வரச்சொல்லி ஒரு ஆளை அனுப்பி இருக்கிறார். ஆனால் சுந்தராஜ் போக மறுத்து விட்டாராம் .அப்படியே நடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மவுண்ட் ரோட்டில் ஒரு பென்ஸ் கார் அவரை கிராஸ் செய்து நின்று இருக்கிறது. அந்த காரை பாக்யராஜ் ஓட்ட பழனி மற்றும் இரு உதவியாளர்கள் அந்த காரை விட்டு இறங்கி சுந்தராஜை உள்ளே அமர சொல்லி இருக்கிறார்கள்.
பாக்யராஜ் உங்களை கூப்பிடுகிறார் என சொல்லி இருக்கிறார்கள். உடனே சுந்தராஜ் கீழே இருந்த கல்லை கையில் எடுத்து ஓடிடு இல்லனா அடிச்சே புடுவேன் என சொல்லி காருக்குள் வர மறுத்து விட்டாராம். உடனே பாக்கியராஜ் பழனியை அழைத்து அவன் அப்படித்தான் பேசுவான் வா நாம் போகலாம் என கார் எடுத்து போய்விட்டாராம். இருந்தாலும் அவனை நினைக்காத நாளில்லை. அவனை நான் மறக்கவும் இல்லை என சுந்தராஜ் சமீபத்திய ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.