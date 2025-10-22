முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பெயரை சுருக்க சொன்னது அவர்தான்… ஆனா காரணம் சொல்லமுடியாது – ஆர் ஜே பாலாஜி பதில்!

ஆர் ஜே பாலாஜி

vinoth

, புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (17:48 IST)
வானொலியில் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வந்த ’நானும் ரௌடிதான்’ படம் மூலம் நகைச்சுவை நடிகராக அறிமுகமான ஆர் ஜே பாலாஜி, அதன் பின்னர் பல படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்து வந்தார். அதன் பின்னர் எல் கே ஜி படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார். அவர் இயக்கி நடித்த மூக்குத்தி அம்மன் ஹிட்டானதை அடுத்து தொடர்ந்து ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.

இதற்கிடையே சூர்யா, த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ‘கருப்பு’ படத்தை இயக்கியுள்ளார். அந்த படம் அடுத்த ஆண்டு ரிலீஸாகவுள்ளது. இந்த படத்தை முடித்துவிட்டு மீண்டும் கதாநாயகனாக நடிக்கக் கதைகள் கேட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

இந்நிலையில் தான் இயக்கும் ‘கருப்பு’ படத்தில் தன்னுடைய பெயரை R J B என சுருக்கியுள்ளார். இதுகுறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள பாலாஜி “என்னுடைய பெயரை சுருக்கி RJB எனப் போட்டுக்கொள்ளும்படி தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் சார்தான் சொன்னார். அதற்கு அவர் ஒரு காரணத்தையும் சொன்னார். ஆனால் அதை இப்போது என்னால் வெளியில் சொல்ல முடியாது” எனக் கூறியுள்ளார்.

