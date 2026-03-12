முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் ஃபேன்ஸை பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டேன்!.. பிரியங்கா சோப்ரா சொன்ன பிளாஷ்பேக்!...

Advertiesment
vijay
BY: BALA
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:37 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:39 IST)
google-news
நாளைய தீர்ப்பு திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விஜய். துவக்கத்தில் சில படங்கள் அவருக்கு கை கொடுக்கவில்லை.. அதன்பின் விக்ரமன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பூவே உனக்காக திரைப்படம் அவருக்கு நிறைய ரசிகர்களை உருவாக்கியது. அதன்பின் விஜய் நடித்த துள்ளாத மனமும் துள்ளும், காதலுக்கு மரியாதை உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்கள் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.. மேலும், தமிழ் சினிமாவில் முதல் 50 கோடி வசூல் செய்த படமாக கில்லி அமைந்தது..

விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்களும், ரசிகைகளும்  இருக்கிறார்கள்.. விஜயை தனது சொந்த அண்ணன் போல நினைக்கும் ரசிகர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள். அந்த ரசிகர்களை நம்பித்தான் விஜய் தற்போது அரசியலுக்கும் வந்திருக்கிறார்.. தமிழக அரசியலில் விஜயின் தவெக பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்..

இந்நிலையில், உலக அழகியும் விஜயுடன் தமிழன் படத்தில் நடித்தவருமான பிரியங்கா சோப்ரா சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய போது ‘தமிழன் படப்பிடிப்பின் போது விஜயை பார்க்க நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் காத்திருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தேன். ரசிகர்கள் காட்டிய அன்பு ஒரு தெய்வீகமான உணர்வு போல இருந்தது.. அப்போதுதான் இந்திய ரசிகர்களின் அர்ப்பணிப்பை நேரில் உணர்ந்தேன்’ எனவும் ஃபீல் பண்ணி பேசியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தோழியின் கணவரை திருமணம் செய்த ஹன்சிகாவுக்கு விவாகரத்து.. அடுத்தது என்ன?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos