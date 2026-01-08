முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அவன பற்றிய ஒரு ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்கு.. நல்லவன் கிடையாது.. திவாகர் பற்றி பிரஜின் ஆவேசம்

Advertiesment
விஜய் டிவி

Bala

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (19:58 IST)
தற்போது விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 6 போட்டியாளர்கள் உள்ளே இருக்கும் நிலையில் இந்த வாரம் எந்த போட்டியாளர் வெளியேறப் போகிறார் என்பதை எதிர்பார்த்து அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அடுத்த வாரம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இறுதி வாரமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. யார் பிக் பாஸ் சீசன் 9ன் முதல் வெற்றியாளர் என்பது குறித்து பல்வேறு விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன.
 
ஒரு சில பேர் சபரி என்று கூறுகிறார்கள். ஒரு சில பேர் விக்ரம், இன்னும் சில பேர் அரோரா மற்றும் திவ்யா என இவர்களின்  பெயர்கள் தான் முதல் மூன்று இடத்தில் இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் வழக்கமாக இறுதி வாரத்தில் ஏற்கனவே வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போட்டியாளர்கள் விருந்தினராக உள்ளே அழைத்து வரப்படுவார்கள். அப்படி இந்த சீசனிலும் ஏற்கனவே வெளியே போன போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் நுழைந்து இருக்கின்றனர்.
 
அவர்களுக்கும் உள்ளே இருக்கும் போட்டியாளர்களுக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி சண்டை நிலவி வருகின்றது. குறிப்பாக ரம்யா மற்றும் சாண்ட்ரா இவர்களுக்கு இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் நடந்து வருகிறது. ஏனெனில் ரம்யாவை பற்றி சாண்ட்ரா விஷப்பாம்பு என்றெல்லாம் கூறியிருந்தார். ஆனால் ரம்யா வீட்டை விட்டு போகும் பொழுது அவரைக் கட்டி அணைத்து கதறிய போட்டியாளர் சாண்ட்ரா.
 
எந்த முகம் உண்மை என்பது பற்றி தன்னுடைய சந்தேகத்தை ரம்யா இப்போது வீட்டிற்குள் எழுப்பி வருகிறார். இப்படி பலவித பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்க பிரஜின் திவாகரை பற்றி ஒரு தகவலை கூறி இருக்கிறார். திவாகர் ஒன்னும் நல்லவன் கிடையாது, 38 வயசுன்னு சொன்னான் .அதுவும் உண்மை கிடையாது .அவனுக்கு இரண்டு திருமணங்கள் ஆகி விவாகரத்து பெற்றவர். இரண்டு பசங்க இருக்கிறாங்க.
 
அதற்கான ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்குது. நான் மட்டும் இப்போ உள்ளே போனா திவாகருக்கு அது கெட்ட நேரம் என்று பிரஜின் கூறியிருக்கிறார். இது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று தெரியவில்லை. ஒரு வேளை ஆதாரத்தை காட்டினால் மட்டுமே ரசிகர்களுக்கு அந்த உண்மை தெரியவரும். திவாகர் இப்போது பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் விருந்தினராக சென்று இருக்கிறார். ஒரு வேளை பிரஜின் உள்ளே போனால் என்ன நடக்கும் என்பதையும் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சோலோவாக ரிலீஸாகும் ‘பராசக்தி’.. இன்றைய காலத்தில் இந்தி எதிர்ப்பு படம் எடுபடுமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos