ட்யூட் படத்தைப் பார்க்க பார்க்க பிடிக்கும்… விமர்சனங்களுக்கு ப்ரதீப் ரங்கநாதன் பதில்!

ட்யூட்

vinoth

, புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (17:43 IST)
கோமாளி படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமான பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்தடுத்து ‘லவ் டுடே’ மற்றும் ‘டிராகன்’ ஆகிய படங்களின் ஹிட் மூலம் முன்னணி நடிகராகியுள்ளார். அடுத்து அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டியூட்’ திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது.

இந்த படத்துக்கு சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்க, மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. கீர்த்தீஸ்வரன் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் ப்ரதீப்புடன் மமிதா பைஜு, சரத்குமார் உள்ளிட்டவர்கள் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். ரிலீஸுக்கு முன்பே இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. அந்த எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்ததால் மிகப்பெரிய அளவில் வசூல் வேட்டை நிகழ்த்தி வருகிறது. ஐந்து நாளில் 96 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் படத்தில் கலாச்சார சீரழிவை சொல்லியுள்ளதாகவும், இளைஞர்களைத் தவறான பாதையில் தள்ளுவதாகவும் வந்துள்ள விமர்சனங்களும்  எழுந்துள்ளன. இந்நிலையில் விமர்சனங்கள் குறித்துப் பேசியுள்ள ப்ரதீப் “ட்யூட் படம் சில எதிரமறை விமர்சனங்களையும் பெற்றுள்ளது. ஆனால் படம் பார்க்க பார்க்க பிடிக்கும்.  ட்யூட் திரும்ப திரும்ப பார்க்கக் கூடிய படமாக அமைந்துள்ளது” எனக் கூறியுள்ளார். 

பாசமலர்கள் பாரு - திவாகர் இடையே வெடித்த மோதல்! பிக்பாஸில் திடீர் திருப்பம்! Biggboss season 9 Tamil

தொடர்புடைய செய்திகள்

