முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தயாரிப்பாளர் அவதாரமெடுக்கும் பிரதீப் ரங்கநாதன்!.. முதல் ஹீரோயின் அவரா?..

Advertiesment
pradeep
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (13:31 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (13:34 IST)
google-news
ஜெயம் ரவியை வைத்து கோமாளி திரைப்படத்தை இயக்கி கோலிவுட்டில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் பிரதீப் ரங்கநாதன்.. அந்த படம் ஹிட் அடித்தது. ஆனாலும் உடனடியாக அடுத்த படத்தை இயக்காமல் மூன்று வருடங்கள் கழித்து லவ் டுடே என்கிற படத்தை இயக்கி அதில் அவரே ஹீரோவாக நடித்தார்..

அந்த படமும் சூப்பர் ஹிட்.. எனவே கோலிவுட்டில் நடிகராக மாறினார் பிரதீப் ரங்கநாதன். விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK மற்றும் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் டிராகன் ஆகிய இரண்டு படங்களிலும் நடித்தார்.. இதில் டிராகன் படம் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்தது. அதேபோல் அடுத்து வெளிவந்த Dude படமும் அசத்தலான வெற்றியை பெற்றது..

அடுத்து ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் ஒரு திரைப்படத்தை பிரதீப் இயக்கி நடிக்கிறார் என்கிற செய்தி சமீபத்தில் வெளியானது. அனேகமாக அந்த படத்தின் பெயர் டிராகன் 2 வாக இருக்கலாம் எனவும் சொல்லப்பட்டது.

இந்நிலையில், இயக்குனர், நடிகர் என் அவதாரம் எடுத்த பிரதீப் தற்போது தயாரிப்பாளராக அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். விரைவில் ஒரு புதிய பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தை அவர் துவங்கவுள்ளதாகவும், மமிதா பைஜூவை வைத்து முதல் படத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்திருக்கிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நீ வருவாய் என 2, 3 பாகங்கள்! அஜித் - ஜேசன் சஞ்சய் குறித்து பேசிய ராஜகுமாரன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos