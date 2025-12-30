முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தொடங்கிய 7 மாதத்தில் முடிவடையும் விஜய் டிவி தொடர்.. இதற்கு பதில் புதிய சீரியல் எது?

Advertiesment
சின்ன திரை செய்திகள்

Mahendran

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (15:00 IST)
vijay television
விஜய் தொலைக்காட்சியில் மதிய வேளையில் ஒளிபரப்பாகி வந்த 'பூங்காற்று திரும்புமா' நெடுந்தொடர், இந்த வார இறுதியில் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைகிறது. 
 
கடந்த ஏப்ரல் 28-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இந்த தொடர், சுமார் ஏழு மாதங்கள் மட்டுமே ஒளிபரப்பான நிலையில் திடீரென முடிவுக்கு வருவது ரசிகர்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த தொடரில் 'மோதலும் காதலும்' புகழ் சமீர் மற்றும் 'முத்தழகு' நாயகி ஷோபனா ஆகியோர் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வந்தனர். அதீத அன்பினால் தன் மனைவியை சந்தேகப்படும் ஒரு கணவனிடம் சிக்கிக்கொண்டு, ஒரு பெண் சந்திக்கும் போராட்டங்களையும் சவால்களையும் மையமாக கொண்டு இதன் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருந்தது. திங்கள் முதல் சனி வரை பிற்பகல் 3 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வந்த இந்தத் தொடரின் இறுதிக்கட்ட காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுவிட்டன.
 
வரும் ஜனவரி 3-ஆம் தேதியுடன் இத்தொடர் நிறைவுபெற உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, அதே நேரத்தில் 'சுற்றும் விழி சுடரே' என்ற புதிய தொடர் ஜனவரி 5-ஆம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாக தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திரையரங்குகளில் ரிலீசாகும் அஜித்தின் ஆவணப்படம்.. ரிலீஸ் தேதி இதுவா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos