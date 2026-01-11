ஜனநாயகனும் ரிலீஸ் இல்லை.. பராசக்தியும் சரியில்லை.. ‘வா வாத்தியாரே’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வா வாத்தியார்

Siva

, ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (16:20 IST)
நடிகர் கார்த்தி மற்றும் இயக்குனர் நலன் குமாரசாமி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள 'வா வாத்தியார்' திரைப்படம், பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜனவரி 14 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு கார்த்தி ஒரு முழுநீள ஆக்சன்-காமெடி திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளதால் ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர். இப்படத்தின் மூலம் கீர்த்தி ஷெட்டி தமிழில் அறிமுகமாகிறார். 
 
நிதிச் சிக்கல்கள் காரணமாகக் கடந்த சில மாதங்களாகத் தள்ளிப்போன இப்படம், தற்போது தணிக்கை வாரியத்திடம் இருந்து 'U/A' சான்றிதழைப் பெற்று ரிலீசுக்குத் தயாராகியுள்ளது. இதற்கான முன்பதிவுகள் வரும் திங்கட்கிழமை மாலை முதல் தமிழகம் முழுவதும் தொடங்குகின்றன. 
 
மேலும் ஜீவாவின் 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' ஆகிய படங்களுடன் 'வா வாத்தியார்' உடன் மோதவுள்ளதால், இந்த ஆண்டு பொங்கல் ரேஸ் மிகவும் விறுவிறுப்பாக இருக்கும். கார்த்தி மீண்டும் ஒரு பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைப் பதிவு செய்வாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
