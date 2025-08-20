முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீண்டும் 'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' கேரக்டரில் நடிக்க விருப்பம்.. கோல்டன்ஐ நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன் பேட்டி..!

Advertiesment
பியர்ஸ் பிராஸ்னன்

Mahendran

, புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025 (10:25 IST)
புகழ்பெற்ற நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன், 'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' தொடரின் அடுத்த படத்தில், வயதான 007 கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதற்கான தனது விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
 
 1995 முதல் 2002 வரையிலான காலகட்டத்தில், நான்கு படங்களில் ஜேம்ஸ் பாண்டாக நடித்தவர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன். சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் பேசிய 72 வயதான பியர்ஸ் பிராஸ்னன், வாய்ப்பு கிடைத்தால் மீண்டும் ஜேம்ஸ் பாண்டாக நடிக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார். 
 
"72 வயதான ஒரு பாண்டை பார்க்க யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள் என நினைக்கிறேன். ஆனால் இயக்குனர் வில்லென்யூவிடம் எனக்காக ஏதேனும் கேரக்டர் இருந்தால், நான் உடனடியாக அதனை பரிசீலிப்பேன் என்று கூறியுள்ளார்.
 
'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' படத்தின் தீவிர ரசிகரான டெனிஸ் வில்லென்யூவ், அடுத்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தை இயக்கவுள்ளதாக ஜூன் மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த படத்தில் பியர்ஸ் பிராஸ்னனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
பியர்ஸ் பிராஸ்னன், 'கோல்டன்ஐ', 'டுமாரோ நெவர் டைஸ்', 'தி வேர்ல்ட் இஸ் நாட் எனஃப்' மற்றும் 'டை அனதர் டே' ஆகிய படங்களில் ஜேம்ஸ் பாண்டாக நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரண்வீர் சிங் படக்குழுவினர் 120 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி… ஷூட்டிங்கில் கொடுக்கப்பட்ட உணவுதான் காரணமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos