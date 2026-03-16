முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிபிஐ மூலம் விஜயை பாஜக மிரட்டவில்லை!.. பவன் கல்யாண் பேட்டி...

pawan kalyan
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (21:09 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (21:11 IST)
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது.. கடந்த சில மாதங்களாகவே சிபிஐ விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியது. தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள், கரூர் மாவட்ட உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள் என பலரையும் டெல்லிக்கு வரவழைத்து சிபிஐ விசாரணை நடத்தியது. தவெக தலைவர் விஜய் இதுவரை மூன்று முறை டெல்லிக்கு நேரில் சென்று விசாரணையில் கலந்து கொண்டார். மூன்றாவது முறையாக நேற்று கூட விஜய் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகி அவர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார்..

அதேபோல் விஜயின் ஜனநாயகன் படமும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் விஜய் இணைய வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசு சிபிஐ மூலமும் சென்சார் போர்டு மூலமாகவும் விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுப்பதாக செய்திகள் பரவியது. விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் இப்போது வரை அப்படித்தான் நம்புகிறார்கள்..

ஆனால் இந்த புகாரை நடிகரும் ஆந்திர துணை முதல்வருமான பவன் கல்யாண் மறுத்திருக்கிறார்
. சமீபத்தில் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த பவன் கல்யாண் விஜயை கூட்டணிக்கு இழுக்கும் ஆயுதமாக சிபிஐ விசாரணையை பாஜக பயன்படுத்துவது என்று நான் நினைக்கவில்லை. கரூர் சம்பவத்தில் சிபிஐ விசாரணை என வேண்டும் என கேட்டது விஜய்தான்.. நான் 2019ல் பாஜகவில் இல்லை.. அவர்களுக்கு எதிராகத்தான் இருந்தேன்.. ஆனால் அப்போது அவர்கள் என்னை மிரட்டவில்லை..

ஜனநாயகன் படத்தைப் பொறுத்தவரை சென்சார் தனது கடமையை செய்வதாகவே பார்க்கிறேன். அந்த விஷயத்தில் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்துக்கு சென்றிருக்க கூடாது.  நான் இப்போது பாஜக கூட்டணியில் இருக்கிறேன்.. என்னுடைய ஓஜி திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ்தான் கொடுத்தார்கள்.. எனவே சென்சார் மூலம் மிரட்டுகிறார்கள் என நான் நம்பவில்லை’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..

என்னையா வேணாம்னு சொன்னீங்க!.. வெற்றிமாறனிடம் நிரூபித்து காட்டிய அனிருத்

