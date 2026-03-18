webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இதான் ஃபர்ட்ஸ்ட் டைம்!.. இனிமே இப்படி பேசமாட்டேன்!.. மன்னிப்பு பேட்ட பார்த்திபன்!..

parthiban
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (08:14 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (08:17 IST)
சமீபத்தில் பவன் கல்யாண் நடித்துள்ள உஸ்தாத் பகத்சிங் படத்தின் ப்ரோமோஷன் விழா ஹைதராபாத்தில் நடந்தபோது அதில் கலந்து கொண்ட பார்த்திபன் ‘நான் ஒரு நாயுடு பையன்.. ஆனால் சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்ததால் எனக்கு தெலுங்கு தெரியாது.. தமிழ்தான் எனக்கு இயல்பாக வரும் மொழி.. இந்த படத்தின் வெற்றி விழாவில் நான் தெலுங்கில் பேசுவேன்’ என்று கூறியிருந்தார். நாயுடு என்கிற வார்த்தை குறிப்பிட்டு பார்த்திபன் பேசியது தமிழ்நாட்டில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இதுதான் சாக்கு என்று பலரும் பார்த்திபனை மிகவும் மோசமாக விமர்சித்தார்கள், இந்நிலையில், இதுபற்றி பார்த்திபன் விளக்கமளித்திருக்கிறார்.

சத்தியமாக சொல்கிறேன்.. எந்த உள் நோக்கமும் இல்லாமல் எந்த லாப நோக்கும் இல்லாமல் வாய்ப்புக்காகவோ வசதிக்காகவோ அந்த இரண்டு வார்த்தைகளை நான் பயன்படுத்தவில்லை. அங்கே பேசினால் இங்கே தெரிய வாய்ப்பில்லை என்று நினைத்தா நான் பேசியிருப்பேன்? ஏதோ வாய்த்தவறி அதைக்கூட ஒரு கிண்டல் பாணியில் சொன்னேனேத் தவிர, இத்தனை வருட அனுபவத்தில் இதுவே முதன்முறை நான் ஜாதிப் பெயரைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்வது.

அப்படி ஜாதியை தலைமேல் வைத்துக கொண்டாடுபவர்களை எனக்கே பிடிக்காது ‘இவன்’ உட்பட பல படங்களில்/இடங்களில் நானே அதை வன்மையாக கண்டித்துள்ளேன். அப்படியிருக்க நானே அதைச் செய்வேனா? தவறு நடந்து விட்டது என்பதை முழுமையாக உணர்ந்து வருந்தி கிடக்கிறேன். இவ்வளவு பேர் வருத்தத்திற்கு நான் ஆளாகியிருப்பது எனக்கே பிடிக்கவில்லை.

என் திறமையை மட்டுமே நம்புவேனே தவிர, தவறியும் ஜாதியை சொல்லி வயிறு வளர்க்க எனக்கு விரும்புவனல்ல. இனி ஒரு முறை கூட தவறியும் இது நடக்காது என உறுதியளிக்கிறேன். என் பேச்சால் வேதனைப் பட்டவர்கள் அனைவரிடமும் மீண்டும் ஒருமுறை மனப்பூர்வமாக் மன்னிப்பை தெரிவிக்கிறேன். தயவுசெய்து மறந்து விட்டு பழையபடி என்னை ஊக்கப்படுத்துங்கள். உங்களை விடவும் நானே அதிக வருத்தத்தில் உள்ளேன். இனி மிகமிக ஜாக்கிரதையாக.. நீங்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்பை பாதுகாப்பேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

