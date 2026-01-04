"தடைகளைத் தாண்டி வரும் பராசக்தி": சுதா கொங்கரா நெகிழ்ச்சி - பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் உறுதி!

இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம், பல்வேறு சவால்களை கடந்து இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று நடந்த டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய சுதா கொங்கரா, "ஒரு கட்டத்தில் இந்த திரைப்படம் சாத்தியமாகுமா? என்ற சந்தேகம் எனக்கே எழுந்தது. ஆனால், படத்தில் பணியாற்றிய நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் விடாமுயற்சியால் இன்று படம் முழுமையாக முடிவடைந்துவிட்டது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
சமூக வலைதளங்களில் இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் குறித்து பரவி வரும் வதந்திகளுக்கும் அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். குறிப்பாக, "கோர்ட் கேஸ் சிக்கல்கள் இருப்பதாக கேள்விகள் எழுகின்றனவே, படம் ரிலீஸ் ஆகுமா?" என்று திருச்சியில் இருந்து ஒரு திரையரங்கு உரிமையாளர் கேட்டதற்கு, "நிச்சயமாக 'பராசக்தி' வரும் பொங்கல் 2026 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும்" என்று அவர் உறுதியளித்தார்.
இந்தி திணிப்பு மற்றும் மொழி போராட்டத்தை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படம், தணிக்கைத் துறையில் சில சிக்கல்களை சந்தித்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், இயக்குநரின் இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. "இந்தப் படத்தை மக்கள் தான் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும்" என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.