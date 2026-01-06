முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜனநாயகனை வீழ்த்தியதா பராசக்தி ட்ரெய்லர்? உண்மையான வியூஸா? மோசடியால் வந்த வியூசா? சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பு..!

Advertiesment
சினிமா செய்திகள்

Siva

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (08:35 IST)
சமூக வலைத்தளங்களில் தற்போது 'ஜனநாயகன்' மற்றும் 'பராசக்தி' ஆகிய படங்களின் ட்ரெய்லர் வியூஸ்கள் குறித்த விவாதம் அனல் பறந்து வருகிறது. 'ஜனநாயகன்' படத்தின் சாதனையை 'பராசக்தி' ட்ரெய்லர் முறியடித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், இது உண்மையான வியூஸா? அல்லது திட்டமிட்ட மோசடியா என்ற கேள்வியை சினிமா ஆர்வலர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.
 
குறைந்த நேரத்தில் மில்லியன் கணக்கான வியூஸ்களை பராசக்தி எட்டியுள்ள நிலையில், அதில் 'பாட்' வியூஸ்கள் மற்றும் 'பெய்டு புரமோஷன்' வேலைகள் நடந்திருக்கலாம் என சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு தரப்பினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். குறிப்பாக, கமெண்ட்கள் மற்றும் லைக்குகளின் விகிதாச்சாரம் வியூஸ்களுக்கு இணையாக இல்லை என்பதே இந்த சந்தேகத்திற்கு வலு சேர்க்கிறது.
 
இருப்பினும், படத்தின் கதைக்களம் மற்றும் எதிர்பார்ப்பு காரணமாகவே இந்த வியூஸ்கள் கிடைத்துள்ளதாக படக்குழுவினர் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இத்தகைய 'வியூஸ் போர்' இணையதளங்களில் ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எது எப்படியிருப்பினும், படத்தின் உண்மையான வெற்றி திரையரங்குகளில் மட்டுமே முடிவாகும் என்பது நிதர்சனம்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிவகார்த்திகேயன் கூட பண்ணல! விஜய்க்காக ரவி மோகன் செய்த விஷயம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos