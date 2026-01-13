முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இது யாருக்கும் நல்லதல்ல.. விஜய் ரசிகர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பராசக்தி தயாரிப்பாளர்..

பராசக்தி தயாரிப்பாளர் எச்சரிக்கை

Siva

செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (09:15 IST)
விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'சிறகடிக்க ஆசை' புகழ் நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கும், 'பராசக்தி' திரைப்படத்திற்கும் இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது. பராசக்தி திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான தேவ் ராம்நாத், விஜய் ரசிகர்கள் மீது அதிரடி குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். பராசக்தி படத்திற்கு எதிராக விஜய் ரசிகர்கள் திட்டமிட்டு பொய் விமர்சனங்களை செய்து வருவதாக அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
நாங்கள் தான் முதலில் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்தோம், உங்கள் படத்தை நிறுத்த நாங்கள் முயலவில்லை என தெரிவித்துள்ள அவர், தங்கள் படத்திற்கு ரிலீஸ்க்கு வெறும் 18 மணி நேரத்திற்கு முன்னர்தான் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்த கஷ்டங்களையும் விவரித்துள்ளார். 
 
இந்தப் போட்டி ஆரோக்கியமற்றது என்றும், திட்டமிட்ட எதிர்மறை விமர்சனங்கள் யாருக்கும் நல்லதல்ல என்றும் அவர் விஜய் ரசிகர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஒரு தரப்பு ரசிகர்கள் செய்யும் இதுபோன்ற செயல்கள் ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையையும் பாதிக்கும் என அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
 
