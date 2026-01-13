முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சகுனம் பார்த்து எடுக்கப்பட்ட பாண்டியராஜன் படம்! ரிசல்ட் எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா?

பாண்டியராஜன்

Bala

, செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (13:39 IST)
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு நடிகராக இயக்குனராக நகைச்சுவை நடிகராக என பன்முகத்தன்மை கொண்டவராக இருப்பவர் நடிகர் பாண்டியராஜன். ஆண்பாவம் திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குனராகவும் கதாநாயகனாகவும் இவர் அறிமுகமானார். முதல் படமே இவருக்கு மாபெரும் வெற்றியை பெற்று தந்தது. இந்தப் படம் 225 நாட்கள் ஓடி பெரிய அளவில் சாதனையைப் படைத்தது. கன்னி ராசி, பொண்டாட்டிராணி, தைரியம் போன்ற நகைச்சுவை படங்களின் மூலம் மக்கள் மனதில் மிக எளிதாக இடம் பிடித்தார். பல புது முகங்களை அறிமுகப்படுத்திய பாண்டியராஜன் தற்போது குணச்சித்திர மற்றும் நகைச்சுவை படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
 
பாக்யராஜிடம் உதவியாளராக பணியாற்றி அதன் பிறகு சினிமாவுக்குள் நுழைந்தார் .இசை செல்வம் என்ற பட்டத்தை பெற்றவர். கோபாலா கோபாலா, டபுள்ஸ் போன்ற வெற்றிப் படங்களையும் இவர் கொடுத்துள்ளார். தமிழ் திரைப்பட கலைஞர்களின் சமூக பங்களிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்து முனைவர் பட்டமும் பெற்றவர் பாண்டியராஜன். மாமா மாப்பிள்ளை போன்ற தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.
 
இந்த நிலையில் சமீபத்தில் இவருக்கு ஆண் பாவம் திரைப்படத்திற்காக சிறந்த கல்ட் திரைப்படத்தை தந்ததற்கான விருது அறிவிக்கப்பட்டது. அதை தனது குருவான பாக்கியராஜிடம் இருந்து பெற்றுக் கொண்டார். அப்போது அந்தப் படத்தில் நடந்த சில சுவாரசியமான சம்பவங்களை பாண்டியராஜன் இந்த மேடையில் கூறியுள்ளார். எந்த ஒரு படத்தின் டைட்டிலின் போதும் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பெயரை ஒரு எம்பலம் கொடுத்து தான் டைட்டிலில் நாம் போடுவோம். அதேபோல உலக உருண்டை மாதிரி இதற்கு போடலாம் என்று நினைத்தேன். ஆனால் அந்த தயாரிப்பாளர் மிகவும் ஆன்மீக நம்பிக்கை கொண்டவர்.
 
அதனால் பெருமாள் புகைப்படம் வருகிற மாதிரி இருக்க வேண்டும் என கூறியதால் நான் ஒரு பெருமாள் சிலையை வாங்கி வந்து அதை போடுவதற்காக தயார் நிலையில் வைத்திருந்தேன். தினமும் அந்த சிலைக்கு சுண்டல் வைத்து பூஜையெல்லாம் செய்தேன்.  படத்தின் இறுதி கட்ட படப்பிடிப்பின் போது ட்ராலியில் முன்னும் பின்னும் ஆக அந்த பெருமாளை வைத்து வீடியோ எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தவறுதலாக அந்த பெருமாள் சிலை கீழே விழுந்து இரண்டாக உடைந்து விட்டது. எனக்கு அது ஒரு  கெட்ட சகுனமாக பார்த்தேன்.
 
 இப்படி நடந்து விட்டது என்று நினைத்தேன். என்னுடைய உதவியாளர் ஓடி வந்து இப்படித்தான் நமக்கு அறிகுறி காட்டும் என கூறினார். அது கேட்டதும் எனக்கு மிகவும் சங்கடமாகிவிட்டது. உடனே அன்று நடக்க இருந்த படப்பிடிப்பை நிறுத்திவிட்டு பேக்கப் செய்து நாளை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என வந்துவிட்டேன். மறுநாள் நானே அந்த பெருமாள் சிலையை எடுத்து ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிவிட்டு அந்த பெருமாள் சிலையிடம் சொன்னேன். இந்த படத்தில் உனக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கிறது. ஏனெனில் உன்னை காட்டி தான் இந்த படத்தையே நாங்கள் தொடங்குகிறோம்.
 
அதனால் படம் தோல்வி அடைந்தால் மிகப்பெரிய பங்கு உனக்கு தான் இருக்கிறது. ஒழுங்கா படத்தை வெற்றியடைய செய்து விடு என்று அந்த பெருமாள் சிலையிடம் புலம்பிக்கொண்டே நான் இதை செய்தேன். ஆனால் படம் எதிர்பார்த்ததையும் விட 225 நாட்கள் ஓடி மாபெரும் சாதனை படைத்தது. அதனை அடுத்து இன்னொரு படத்தையும் ஆரம்பித்தேன். அப்போது அந்த உதவியாளர் என்னிடம் வந்து வேண்டுமென்றால் ஏதாவது ஒரு சிலையை உடைத்து படத்தை ஆரம்பிக்கலாமா என நக்கலாக கேட்டான் என அந்த மேடையில் இருந்த அனைவரையும் சிரிக்க வைத்தார் பாண்டியராஜன்.

