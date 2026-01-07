முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






படையப்பா ரீரிலீஸ் சக்சஸ் மீட்.. ரஜினி, ரம்யா கிருஷ்ணன், கே.எஸ். ரவிகுமார் பங்கேற்பு..!

Advertiesment
படையப்பா ரீ-ரிலீஸ் வெற்றி

Siva

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (17:10 IST)
தமிழ் திரையுலகின் மைல்கல் திரைப்படமான 'படையப்பா' சமீபத்தில் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே அமோக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. 
 
25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இப்படத்திற்கு இருக்கும் மங்காத மவுசை தொடர்ந்து, இதன் வெற்றியை படக்குழுவினர் உற்சாகமாக கொண்டாடினர். இந்த சிறப்பு கொண்டாட்டத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் மற்றும் இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார் ஆகியோர் ஒன்றாக கலந்துகொண்ட புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு 'படையப்பா' மற்றும் 'நீலாம்பரி' மீண்டும் ஒரே சட்டகத்தில் இணைந்ததை கண்டு ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைலும், ரம்யா கிருஷ்ணனின் கம்பீரமும் இன்றும் குறையாமல் இருப்பதை இந்த புகைப்படம் பறைசாற்றுகிறது. 
 
படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக கேக் வெட்டி மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்ட இவர்களின் சங்கமம், படையப்பா படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்த எதிர்பார்ப்பையும் தூண்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ் தேதி என்ன? பட குழுவினர் வெளியிட்ட தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos