ஏஐ வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி: ரஜினி - கமல் படத்தின் அதிரடி மேக்கிங் வீடியோ!

Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:27 IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:28 IST)
தமிழ் சினிமாவின் இரு பெரும் துருவங்களான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்தின் புரோமோ வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி இணையத்தை கலக்கியது என்பது தெரிந்ததே. அனிருத் இசையில், இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கிய இந்த வீடியோவில் வரும் காட்சிகள் மற்றும் கலைஞர்கள் AI மூலம் உருவாக்கப்பட்டவை என்று சமூக வலைதளங்களில் வதந்திகள் பரவின.
இந்த சர்ச்சைகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், படக்குழு தற்போது அதன் மேக்கிங் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது. இது ஏஐ தொழில்நுட்பம் அல்ல, உண்மையான படப்பிடிப்பு என்பதை இந்த வீடியோ உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் தயாரிப்பில் இன்பன் உதயநிதி தயாரிக்கும் இந்த படம், ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையில், ரஜினி நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘ஜெயிலர் 2’ வரும் ஜூலை மாதம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.