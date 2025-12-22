இங்கு ரீ-டேக் இல்லை.. அஜித் பைக் ரேஸின் ஆவணப்பட வீடியோ வைரல்...!

திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகராக திகழும் அஜித் குமார், தனது தீராத வேட்கையான கார் பந்தயத்திலும் சர்வதேச அளவில் தடம் பதித்து வருகிறார். சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற அவர், இத்தாலியின் வெனிஸ் நகரில் 'ஜென்டில்மேன் டிரைவர்' விருதையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.
அஜித்தின் இந்த நிஜ வாழ்க்கை ரேசிங் பயணத்தை மையமாக வைத்து ஒரு ஆவணப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விறுவிறுப்பான டிரைலர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
"இங்கு ரீ-டேக் இல்லை" என்ற வாசகத்துடன் தொடங்கும் இந்த டிரைலர், சினிமா படப்பிடிப்பு தளத்திற்கும் ஆபத்து நிறைந்த பந்தய களத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தத்ரூபமாக உணர்த்துகிறது. களத்தில் அவர் சந்திக்கும் சவால்கள் மற்றும் அர்ப்பணிப்பை விவரிக்கும் இந்த ஆவணப்படம், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.