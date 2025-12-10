முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நிவேதா பெத்துராஜ் திருமணம் நிறுத்தப்பட்டதா? காதலர் இன்ஸ்டா பக்கத்தை அன்ஃபாலோ செய்ததால் பரபரப்பு..!

நிவேதா பெத்துராஜ்

Mahendran

, புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (11:58 IST)
நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ், தனது நீண்ட நாள் நண்பரும் காதலருமான ரஜ்ஹித் இப்ரான் உடனான திருமண முடிவை நிறுத்திவிட்டதாக தகவல் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தமிழில் 'ஒருநாள் கூத்து', 'டிக் டிக் டிக்' போன்ற படங்களில் நடித்து பிரபலமான நிவேதா, சில மாதங்களுக்கு முன்பு ரஜ்ஹித் இப்ரானை திருமணம் செய்யவிருப்பதாக அறிவித்து, அவருடன் நிச்சயதார்த்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.
 
இந்த நிலையில், நிவேதா பெத்துராஜ் திடீரென தனது சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் இருந்த காதலருடனான அனைத்து புகைப்படங்களையும் நீக்கியுள்ளார். மேலும், அவரை அவர் 'அன்ஃபாலோ' செய்துள்ளார்.
 
இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, இருவரும் தங்கள் திருமண உறவை கைவிட்டுவிட்டார்கள் என்ற ஊகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. இது குறித்து நிவேதா பெத்துராஜ் தரப்பில் இருந்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

